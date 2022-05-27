https://tr.sputniknews.com/20220527/iran-yunanistana-ait-2-petrol-tankerine-el-koydu-1056752533.html
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu. Atina ise, Yunan bayraklı iki gemiyi... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T22:14+0300
2022-05-27T22:14+0300
2022-05-27T22:14+0300
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basra körfezi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal nedeniyle alıkonulduğu belirtildi.Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edildi. Yunanistan'dan kınamaYunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan bayraklı iki geminin Körfez'de İran tarafından alıkonulduğu belirtildi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı ile Bakanlık Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, İran'ın Atina Büyükelçisi nezdinde protesto girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada "Bu eylemler esasen korsanlık eylemleriyle eşdeğerdir" ifadesi yer aldı.Yunanistan, gemilerin ve mürettebatın bir an evvel serbest bırakılmasını talep ederken, açıklamada "Genel Sekreter, uluslararası hukuk ve uluslararası denizcilikle çelişen bu eylemleri sert bir şekilde kınadı" ifadesine yer verildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:'İran'ın Yunanistan ve AB ile ilişkilerini olumsuz etkiler'Bu olayın, İran'ın, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini olumsuz etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının AB, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Yunanistan'ın diğer müttefiklerini konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydedildi.Yunan vatandaşların İran'a ziyaret etmekten kaçınması tavsiye edildi.25 Mayıs'ta ise İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Yunan diplomata İran bayraklı geminin alıkonulmasına ilişkin Tahran'ın şiddetli itirazı iletilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220525/irandan-petrol-tasiyan-gemisini-alikoyan-yunanistana-korsanlik-suclamasi-1056677987.html
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iran devrim muhafızları, iran, yunanistan, gemi, basra, basra körfezi, yunanistan dışişleri bakanlığı
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu. Atina ise, Yunan bayraklı iki gemiyi alıkoyması nedeniyle İran'ı kınadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal nedeniyle alıkonulduğu belirtildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edildi.
Yunanistan'dan kınama
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan bayraklı iki geminin Körfez'de İran tarafından alıkonulduğu belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı ile Bakanlık Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, İran'ın Atina Büyükelçisi nezdinde protesto girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada "Bu eylemler esasen korsanlık eylemleriyle eşdeğerdir" ifadesi yer aldı.
Yunanistan, gemilerin ve mürettebatın bir an evvel serbest bırakılmasını talep ederken, açıklamada "Genel Sekreter, uluslararası hukuk ve uluslararası denizcilikle çelişen bu eylemleri sert bir şekilde kınadı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, Körfez'de, uluslararası sularda (İran kıyılarından 22 deniz mili uzakta) seyreden Yunan bayraklı Delta Poseidon isimli gemiye iniş yaptı. Ardından, silahlı kişiler, aralarında iki Yunan vatandaşın da bulunduğu geminin mürettebatını esir aldı. Benzer bir olay, yedi Yunan vatandaşın bulunduğu, İran kıyıları yakınında bulunan Yunan bayraklı diğer gemide de yaşandı."
'İran'ın Yunanistan ve AB ile ilişkilerini olumsuz etkiler'
Bu olayın, İran'ın, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini olumsuz etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının AB, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Yunanistan'ın diğer müttefiklerini konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydedildi.
Yunan vatandaşların İran'a ziyaret etmekten kaçınması tavsiye edildi.
25 Mayıs'ta ise İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Yunan diplomata İran bayraklı geminin alıkonulmasına ilişkin Tahran'ın şiddetli itirazı iletilmişti.