https://tr.sputniknews.com/20220527/iranda-en-az-19-kisinin-olumune-yol-acan-is-merkezinin-cokmesi-protesto-edildi-1056725940.html

İran'da en az 19 kişinin ölümüne yol açan iş merkezinin çökmesi protesto edildi

İran'da en az 19 kişinin ölümüne yol açan iş merkezinin çökmesi protesto edildi

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 10 katlı iş merkezinin çökmesi hükümet... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T01:46+0300

2022-05-27T01:46+0300

2022-05-27T01:46+0300

dünya

iran

protesto

bina

enkaz

müteahhit

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056726092_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4a9bb762759a724d4ebab7ee45946710.jpg

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Hürremşehr kentinde Abadan halkıyla dayanışma için düzenlenen gösterilerde hükümet, ülke yönetimi ve binanın müteahhidine karşı sloganlar atıldı.Abadan'daki binanın çökmesi sonrasında hakkında gözaltı kararı alınan ancak sonradan enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği açıklanan binanın müteahhidi Hüseyin Abdulbaki'nin de ölmediğini ve kaçırıldığını savunan göstericiler, "Yalancı, yalancı Abdulbaki ölmedi" şeklinde sloganlar attı.Huzistan'ın Bender Abbas ve Behbehan ile İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentlerinde de Abadan halkıyla dayanışma ve destek için toplanan halk, çöken binada hayatını kaybedenlerin yasını tuttu. Abadan kentinde protesto için toplanan göstericiler yine ülke yönetimine karşı sloganlar attı.Öte yandan Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni, binanın müteahhidinin ölmediğine dair iddiaları reddederek, müteahhidin cesedinin adli tıpta teşhis edildiğini açıkladı.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yürütülen soruşturmada ihlal veya ihmali olduğu tespit edilen kişilerin ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.Ölü sayısı 19'a yükseldiBu arada devlet televizyonuna açıklama yapan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, olayda şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.Olayı "büyük bir suç" olarak niteleyen Vahidi, "Daha fazla para kazanmak için insanların hayatlarıyla kolayca oynayanlar asla affedilmemeli ve ibret olacak şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.Öldüğü açıklanan müteahhit teknik kriterlere uymadan ruhsat almışHuzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Abadan Valisi İhsan Abbasipur, enkazda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 11 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.İran medyasında yer bulan haberlerde, Metropol İş Merkezi'nin sahibi Hüseyin Abdulbaki'nin inşaat için gerekli teknik kriterlere uymadan belediyeden binanın yapımı için izin aldığı belirtiliyor.Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Mühendislik Teşkilatı Başkanı Hamza Şekib, Abadan Belediyesinin, projenin inşaat durumuyla ilgili Mühendislik Teşkilatının raporlarını görmezden gelerek binaya ruhsat verdiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220525/iranda-coken-binada-olu-sayisi-14e-yukseldi-1056659825.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, protesto, bina, enkaz, müteahhit, ölü