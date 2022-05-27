https://tr.sputniknews.com/20220527/istanbul-sislide-bir-evde-3-kisi-olu-bulundu-1056730152.html

İstanbul Şişli'de bir evde 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Şişli'de bir evde 3 kişi ölü bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T10:46+0300

2022-05-27T10:46+0300

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türkiye

cinayet

istanbul

şişli

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İstanbul Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220527/izmirde-kadin-cinayeti-esi-tarafindan-tabancayla-vuruldu--1056725736.html

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cinayet, istanbul, şişli