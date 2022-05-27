https://tr.sputniknews.com/20220527/istanbulda-canli-bomba-eylemi-hazirligindaki-isidli-terorist-tutuklandi-1056753159.html

İstanbul'da canlı bomba eylemi hazırlığındaki IŞİD'li terörist tutuklandı

İstanbul'da canlı bomba eylemi hazırlığındaki IŞİD'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan canlı bomba eylemi hazırlığındaki IŞİD'li terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T22:33+0300

2022-05-27T22:33+0300

2022-05-27T22:33+0300

türkiye

işid

istanbul

canlı bomba

canlı bomba saldırısı

polis

tutuklama

tutuklama kararı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerince, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan IŞİD mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Bnaman, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna çıkarıldı.Burada savcılık tarafından ifadesi alınan Bnaman, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bnaman'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.Soruşturmada canlı bomba eylemi yapmaya gönüllü olduğuna dair tespitler yer aldıHakimliğin tutuklama kararında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, işlem yapılan risalelerde IŞİD terör örgütüne katılmak isteyen kişilerin öz geçmişlerinin bulunduğu, örgüt mensuplarının yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtım faaliyetlerinin yer aldığı, örgüte yeni eleman temin faaliyetlerinin de sürdürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla geçmesini sağlamak için çeşitli yöntemler arandığı aktarılan kararda, ayrıca soruşturma birimlerince şüpheli hakkında 'istişhad' (canlı bomba) eylemi yapmaya gönüllü olduğuna dair tespitler bulunduğu kaydedildi.Hakimliğin kararında, soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerdeki video ve fotoğraf kayıtları, banka dekontları, şüphelinin kod adı kullandığına dair tespit ve beyanının bulunması, ayrıca dosyada 'Ebu Hüseyin' yazan kimlik kartı görseline ilişkin tespitlerin yer alması nedeniyle şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği ifade edildi.Şüpheli Bnaman'ın hakimlikteki sorgusunda, Suriye'de Şam Üniversitesi'nde bankacılık enstitüsü olarak geçen bölümde 2010-2012 yıllarında eğitim aldığını, Lübnan'a hiç gitmediğini, soruşturma kapsamında geçen kimliğinin cep telefonuna nasıl geldiğini bilmediğini, kendisinin kod adının 'Ebu Yasir' olduğunu, en büyük oğlunun adının Yasir olduğu için herkesin ona "Yasir'in babası" olarak seslendiğini, suçsuz olduğunu öne sürdüğü aktarıldı.Küçükçekmece'de yakalanmıştıİçişleri Bakanlığınca, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD mensubu yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın, Küçükçekmece ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklanmıştı.Teröristin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, Bnaman'ın yakalanmasıyla, IŞİD'in planladığı 12. canlı bomba eyleminin engellendiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220524/icisleri-bakanligi-eylem-hazirligindaki-deasli-canli-bomba-istanbulda-yakalandi-1056630042.html

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