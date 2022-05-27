https://tr.sputniknews.com/20220527/izmirde-kadin-cinayeti-esi-tarafindan-tabancayla-vuruldu--1056725736.html
İzmir'de kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla vuruldu
İzmir'de kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla vuruldu
İzmir’in Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T01:37+0300
2022-05-27T01:37+0300
2022-05-27T01:37+0300
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Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak’ta bulunan Folkart Incıty’de meydana geldi. İddiaya göre, 14. katta bulunan evinde olan 43 yaşındaki Rojda Şayla, bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.’nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi.Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şayla’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/izmirde-kadin-cinayeti-ayri-yasadigi-esini-oldurdu-kayinvalidesini-agir-yaraladi-1056550664.html
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izmir, kadın cinayeti, ölüm, kadın cinayetleri, şiddet, erkek
İzmir'de kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla vuruldu
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İzmir’in Bornova ilçesinde, kocası tarafından tabancayla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak’ta bulunan Folkart Incıty’de meydana geldi.
İddiaya göre, 14. katta bulunan evinde olan 43 yaşındaki Rojda Şayla, bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.’nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şayla’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.