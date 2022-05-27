https://tr.sputniknews.com/20220527/japon-medyasi-onumuzdeki-kis-japonyanin-2012den-bu-yana-en-zorlu-enerji-sezonu-olabilir-1056748387.html

Japon medyası: Önümüzdeki kış Japonya'nın 2012'den bu yana en zorlu enerji sezonu olabilir

Japon medyası: Önümüzdeki kış Japonya'nın 2012'den bu yana en zorlu enerji sezonu olabilir

Japon kamu yayın kuruluşu NHK televizyonu, önümüzdeki kışın, Japonya’nın elektrik enerjisiyle temini açısından 2012’den bu yana en zorlu kış olabileceğini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T19:33+0300

2022-05-27T19:33+0300

2022-05-27T19:33+0300

dünya

japonya

enerji

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Japonya’nın başkenti Tokyo’nun bulunduğu bölgede artık önümüzdeki yaz aylarında elektrik sorunlarının yaşanması, önümüzdeki kış ise bu sorunun tüm ülkeye yayılması bekleniyor. NHK, önümüzdeki enerji sezonunun devlet için 2012’den bu yana en zor sezon olabileceğini bildirdi. 2012’de, deprem sonucu Fukuşima-1 nükleer güç santralinde meydana gelen kaza yüzünden tüm nükleer santrallerin faaliyeti durdurulmuştu.Hükümetin, enerji şirketlerini, kullanım tarihi sona erdiği için kapatılan eski elektrik santrallerini açmaya ve tüm nükleer santralleri maksimum kapasiteye ulaştırmaya zorlayabileceği ifade edilen haberde, enerji şirketlerinden, elektrik arzında ortaya çıkan zorluklarla ilgili olarak halka ve işletmelere erken uyarıda bulunmaları talep edilecek.Sebep olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarındaki artış ve elektrik enerji arzındaki istikrarla ilgili artan endişeler gösterildi.Japon Hükümeti, son 5 yılda ilk kez, elektrik arz ve talep konularını görüşmek için önümüzdeki hafta toplanacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220523/birlesik-krallikta-enerji-krizi-yuzunden-bira-siseleri-tukeniyor-1056613573.html

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japonya, enerji