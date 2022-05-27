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https://tr.sputniknews.com/20220527/japon-medyasi-onumuzdeki-kis-japonyanin-2012den-bu-yana-en-zorlu-enerji-sezonu-olabilir-1056748387.html
Japon medyası: Önümüzdeki kış Japonya'nın 2012'den bu yana en zorlu enerji sezonu olabilir
Japon medyası: Önümüzdeki kış Japonya'nın 2012'den bu yana en zorlu enerji sezonu olabilir
Japon kamu yayın kuruluşu NHK televizyonu, önümüzdeki kışın, Japonya’nın elektrik enerjisiyle temini açısından 2012’den bu yana en zorlu kış olabileceğini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T19:33+0300
2022-05-27T19:33+0300
dünya
japonya
enerji
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Japonya’nın başkenti Tokyo’nun bulunduğu bölgede artık önümüzdeki yaz aylarında elektrik sorunlarının yaşanması, önümüzdeki kış ise bu sorunun tüm ülkeye yayılması bekleniyor. NHK, önümüzdeki enerji sezonunun devlet için 2012’den bu yana en zor sezon olabileceğini bildirdi. 2012’de, deprem sonucu Fukuşima-1 nükleer güç santralinde meydana gelen kaza yüzünden tüm nükleer santrallerin faaliyeti durdurulmuştu.Hükümetin, enerji şirketlerini, kullanım tarihi sona erdiği için kapatılan eski elektrik santrallerini açmaya ve tüm nükleer santralleri maksimum kapasiteye ulaştırmaya zorlayabileceği ifade edilen haberde, enerji şirketlerinden, elektrik arzında ortaya çıkan zorluklarla ilgili olarak halka ve işletmelere erken uyarıda bulunmaları talep edilecek.Sebep olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarındaki artış ve elektrik enerji arzındaki istikrarla ilgili artan endişeler gösterildi.Japon Hükümeti, son 5 yılda ilk kez, elektrik arz ve talep konularını görüşmek için önümüzdeki hafta toplanacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/birlesik-krallikta-enerji-krizi-yuzunden-bira-siseleri-tukeniyor-1056613573.html
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japonya, enerji

Japon medyası: Önümüzdeki kış Japonya'nın 2012'den bu yana en zorlu enerji sezonu olabilir

19:33 27.05.2022
© REUTERS / ISSEI KATOJaponya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu
Japonya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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Japon kamu yayın kuruluşu NHK televizyonu, önümüzdeki kışın, Japonya’nın elektrik enerjisiyle temini açısından 2012’den bu yana en zorlu kış olabileceğini belirtti.
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun bulunduğu bölgede artık önümüzdeki yaz aylarında elektrik sorunlarının yaşanması, önümüzdeki kış ise bu sorunun tüm ülkeye yayılması bekleniyor. NHK, önümüzdeki enerji sezonunun devlet için 2012’den bu yana en zor sezon olabileceğini bildirdi. 2012’de, deprem sonucu Fukuşima-1 nükleer güç santralinde meydana gelen kaza yüzünden tüm nükleer santrallerin faaliyeti durdurulmuştu.
Hükümetin, enerji şirketlerini, kullanım tarihi sona erdiği için kapatılan eski elektrik santrallerini açmaya ve tüm nükleer santralleri maksimum kapasiteye ulaştırmaya zorlayabileceği ifade edilen haberde, enerji şirketlerinden, elektrik arzında ortaya çıkan zorluklarla ilgili olarak halka ve işletmelere erken uyarıda bulunmaları talep edilecek.
Sebep olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarındaki artış ve elektrik enerji arzındaki istikrarla ilgili artan endişeler gösterildi.
Japon Hükümeti, son 5 yılda ilk kez, elektrik arz ve talep konularını görüşmek için önümüzdeki hafta toplanacağı kaydedildi.
Alman bira fabrikaları, artan üretim maliyetleri ve kamyon şoförü sıkıntısı nedeniyle bu yaz bira şişesi sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
DÜNYA
Birleşik Krallık’ta enerji krizi yüzünden bira şişeleri tükeniyor
23 Mayıs, 23:48
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