https://tr.sputniknews.com/20220527/japonyada-kovid-19-asisinin-4-dozu-uygulanmaya-basladi-1056728831.html
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4. dozu uygulanmaya başladı
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4. dozu uygulanmaya başladı
Japon hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4. doz aşı uygulamasına başladı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:35+0300
2022-05-27T09:35+0300
2022-05-27T09:35+0300
koronavirüs
japonya
koronavirüs
aşı
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Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde 3. dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4. doz aşı uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, 4. doz için 60 yaş ve üstü ile kronik sağlık sorunları bulunan 18-59 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilecek. Yerel idareler, program kapsamında aşı biletlerini kişilere, oturum kayıt sistemi yoluyla ulaştıracak. Aşı olmak isteyenler biletleriyle başvuru yapabilecek. Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 746 bin 204'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 480'e yükseldi. Ülke genelinde 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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japonya, koronavirüs, aşı
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4. dozu uygulanmaya başladı
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Japon hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4. doz aşı uygulamasına başladı.
Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde 3. dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4. doz aşı uygulamasını başlattı.
Bu kapsamda, 4. doz için 60 yaş ve üstü ile kronik sağlık sorunları bulunan 18-59 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilecek.
Yerel idareler, program kapsamında aşı biletlerini kişilere, oturum kayıt sistemi yoluyla ulaştıracak. Aşı olmak isteyenler biletleriyle başvuru yapabilecek.
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 746 bin 204'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 480'e yükseldi.
Ülke genelinde 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.