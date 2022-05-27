https://tr.sputniknews.com/20220527/japonyada-kovid-19-asisinin-4-dozu-uygulanmaya-basladi-1056728831.html

Japonya'da Kovid-19 aşısının 4. dozu uygulanmaya başladı

Japonya'da Kovid-19 aşısının 4. dozu uygulanmaya başladı

Japon hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4. doz aşı uygulamasına başladı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T09:35+0300

2022-05-27T09:35+0300

2022-05-27T09:35+0300

koronavirüs

japonya

koronavirüs

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052944580_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf092586a981c017a6bce855c6056761.jpg

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde 3. dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4. doz aşı uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, 4. doz için 60 yaş ve üstü ile kronik sağlık sorunları bulunan 18-59 yaş aralığındaki kişilere öncelik verilecek. Yerel idareler, program kapsamında aşı biletlerini kişilere, oturum kayıt sistemi yoluyla ulaştıracak. Aşı olmak isteyenler biletleriyle başvuru yapabilecek. Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 746 bin 204'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 480'e yükseldi. Ülke genelinde 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.​​​​​​​

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, koronavirüs, aşı