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https://tr.sputniknews.com/20220527/jennifer-anistondan-friendsin-bitisiyle-nasil-basa-ciktigi-sorusuna-esprili-yanit-bosandim-1056737783.html
Jennifer Aniston'dan 'Friends'in bitişiyle nasıl başa çıktığı sorusuna esprili yanıt: Boşandım
Jennifer Aniston'dan 'Friends'in bitişiyle nasıl başa çıktığı sorusuna esprili yanıt: Boşandım
'The Ellen DeGeneres Show'un final bölümünde Brad Pitt'le boşanmasından şakayla karışık bir şekilde bahseden ünlü oyuncu Aniston, başrollerinden olduğu... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:26+0300
2022-05-27T14:26+0300
jennifer aniston
brad pitt
yaşam
ellen degeneres
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ABD'li komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, çalışanlarını psikolojik baskı altında bıraktığı, ırkçı hareketlere bulunduğu ve taciz ettiği iddiaları sonrası sonlandırmaya karar verdiği ünlü şov programı 'The Ellen DeGeneres Show'un final bölümünde, ilk bölümün de konuklarından aktris Jennifer Aniston'ı ağırladı. 10 yıl ekranlarda izleyiciyle buluşan ve hâlâ en sevilen dizi seçilen 'Friends'in bitişiyle nasıl başa çıktığı sorulan 53 yaşındaki oyuncu, eski eşi Brad Pitt'i de işin içine katarak esprili bir yanıt verdi. Dizinin hem mesleki hem kişisel açıdan hayatını değiştirdiğini söyleyen Aniston, 4.5 yıllık evliliğin ardından 2005'te ayrılmalarına rağmen adının sık sık yan yana geldiği eski eşi ünlü oyuncu Pitt'ten boşanmasının kendisine iyi geldiği esprisi yaptı. Gülerek ve omuzlarını silkerek "Biliyorsunuz işte, boşandım ve terapiye başladım. Sonra da 'Ayrılık' adında bir film yaptım" diyen Aniston, filmin boşandığı zaman denk geldiğinin altını çizdi: "Şöyle düşünüyordum, 'Ne biliyor musunuz, hadi yepyeni bir sayfa açalım. Hadi her şeyi bitirelim ve yeni bir şeylere başlayalım.' Sonu da gayet iyi oldu." Pitt'in o dönem Aniston'ı 'Bay ve Bayan Smith' filmindeki partneri Angelina Jolie ile aldattığı iddia edilmiş, Pitt ve Jolie 2014'te evlenmişti. Ancak çift 2016'da ayrıldı ve çekişmeli bir boşanma sürecine girdi. Aniston da 2015'te aktör Justin Theroux'la evlendi ama çift 2 yıl sonra boşandı.
https://tr.sputniknews.com/20210811/yeni-iddia-friends-yildizlari-aniston-ve-schwimmer-sevgili-oldu--1047917275.html
https://tr.sputniknews.com/20211008/angelina-jolie-ve-brad-pitt-arasindaki-hukuk-savasi-sona-erdi-1049654146.html
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jennifer aniston, brad pitt, ellen degeneres, angelina jolie

Jennifer Aniston'dan 'Friends'in bitişiyle nasıl başa çıktığı sorusuna esprili yanıt: Boşandım

14:26 27.05.2022
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIANJennifer Aniston- Brad Pitt
Jennifer Aniston- Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / KEVORK DJANSEZIAN
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'The Ellen DeGeneres Show'un final bölümünde Brad Pitt'le boşanmasından şakayla karışık bir şekilde bahseden ünlü oyuncu Aniston, başrollerinden olduğu efsanevi 'Friends' dizisi bittikten sonra boşanma ve terapinin kendine iyi geldiği esprisi yaptı.
ABD'li komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, çalışanlarını psikolojik baskı altında bıraktığı, ırkçı hareketlere bulunduğu ve taciz ettiği iddiaları sonrası sonlandırmaya karar verdiği ünlü şov programı 'The Ellen DeGeneres Show'un final bölümünde, ilk bölümün de konuklarından aktris Jennifer Aniston'ı ağırladı.
10 yıl ekranlarda izleyiciyle buluşan ve hâlâ en sevilen dizi seçilen 'Friends'in bitişiyle nasıl başa çıktığı sorulan 53 yaşındaki oyuncu, eski eşi Brad Pitt'i de işin içine katarak esprili bir yanıt verdi.
Dizinin hem mesleki hem kişisel açıdan hayatını değiştirdiğini söyleyen Aniston, 4.5 yıllık evliliğin ardından 2005'te ayrılmalarına rağmen adının sık sık yan yana geldiği eski eşi ünlü oyuncu Pitt'ten boşanmasının kendisine iyi geldiği esprisi yaptı. Gülerek ve omuzlarını silkerek "Biliyorsunuz işte, boşandım ve terapiye başladım. Sonra da 'Ayrılık' adında bir film yaptım" diyen Aniston, filmin boşandığı zaman denk geldiğinin altını çizdi: "Şöyle düşünüyordum, 'Ne biliyor musunuz, hadi yepyeni bir sayfa açalım. Hadi her şeyi bitirelim ve yeni bir şeylere başlayalım.' Sonu da gayet iyi oldu."
Friends - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2021
Yeni iddia: Friends yıldızları Aniston ve Schwimmer sevgili oldu
11 Ağustos 2021, 10:01
Pitt'in o dönem Aniston'ı 'Bay ve Bayan Smith' filmindeki partneri Angelina Jolie ile aldattığı iddia edilmiş, Pitt ve Jolie 2014'te evlenmişti. Ancak çift 2016'da ayrıldı ve çekişmeli bir boşanma sürecine girdi. Aniston da 2015'te aktör Justin Theroux'la evlendi ama çift 2 yıl sonra boşandı.
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