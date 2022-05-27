https://tr.sputniknews.com/20220527/kars-merkezli-dolandiricilik-operasyonu-53-milyon-700-bin-kisinin-bilgilerini-calmislar-1056748523.html

Kars merkezli dolandırıcılık operasyonu: 53 milyon 700 bin kişinin bilgilerini çalmışlar

Kars merkezli dolandırıcılık operasyonu: 53 milyon 700 bin kişinin bilgilerini çalmışlar

Kars merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan geri alarak dolandırıcılık yapanlara... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T19:40+0300

2022-05-27T19:40+0300

2022-05-27T19:40+0300

türkiye

kars

dolandırıcılık

sipariş

polis

e-devlet

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Kars'ın Digor ilçesinde bazı kişilerce dolandırıldığını öne süren şahsın ihbarı üzerine, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, internet üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 15 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.Şüphelilerden T.K.’nın lideri olduğu ve 64 farklı suç kaydı bulunduğu belirlendi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve bin dolar, 440 banka ve kredi kartı, 110 sim kartı, 29 cep telefonu, 14 laptop, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatılan 15 şüpheli bugün Digor Adliyesi’ne sevk edildi. Sahte kimlik düzenlemişlerŞüpheliler, internet üzerinden değerli elektronik aletler, cep telefonu, ekran kartı ve laptop ilanı verdikleri belirlendi. Kendileriyle iletişime geçip ürünü satan alan kişilerin adına sahte kimlik düzenleyen şüphelilerin, kargo ulaşmadan ürünü kargo şirketinden geri aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, yaşadıkları şehirlerde oturan satıcılar ürünü kargoya verdikten sonra bayiye gidip, sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verip ürünü geri aldıkları belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen bilgisayarlarda yapılan incelemede 570 kişiye ait e-devlet giriş bilgileri, 53 milyon 700 bin kişiye ait kimlik ve adres bilgisi ile vatandaşların ikamet adresi, aynı binada oturan komşuların listesi, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır polis, asker, MİT, avukatlık mesleklerine ait sahte kurum kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri listeleri ve sahte kurum kimliklerine el koyarak muhafaza altına aldı.Suç örgütü üyelerinin ayrıca, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla ultra lüks daire ve araçlar kiraladıkları ortaya çıktı.Kars merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan teslim alarak dolandırıcılık yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerin bilgisayarlarında 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisi ile 570 kişinin e-devlet şifresi bulundu. Zanlıların 53 milyon 700 bin kişinin bilgilerini 2015 yılı genel seçimlerinde oy kullanan kişilerin verilerini çalan hackerlerden satın aldığı ve 570 kişinin e-devlet şifrelerinin de kendileri tarafından kurulan sahte web sitelerinden elde ettikleri belirtildi.

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kars, dolandırıcılık, sipariş, polis, e-devlet