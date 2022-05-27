https://tr.sputniknews.com/20220527/kirmizi-bultenle-aranan-500-yillik-tarihi-mezar-tasi-bulundu-1056753883.html

Kırmızı bültenle aranan 500 yıllık mezar taşı bulundu

Kırmızı bültenle aranan 500 yıllık mezar taşı bulundu

Tunceli'de 6 ay önce tescilli tarihi alandan çalınan ve 'Kırmızı bülten' ile aranan tarihi 'Koç Başlı Mezar Taşı' Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde bir... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T23:03+0300

2022-05-27T23:03+0300

2022-05-27T23:03+0300

yaşam

tunceli

müze

mezar taşı

tarihi eser

kırmızı bülten

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Tunceli merkeze bağlı Çılga köyünde tarihi 500 yıla dayandığı için tescillenen mezarlık alanından geçen yıl kasım ayında, eski dönemlerde yaşayan insanların örf ve adetleri, inançları ve mitolojik unsurlarını içeren 'Koç Başlı Mezar Taşı' çalındı.Durumu fark eden köylüler, Tunceli Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Müze yetkilileri de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Savcılık ve güvenlik güçlerine bilgi verdi.Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, mezar taşını sitesinde bulunan 'Çalınan ve Kaybolan Kültür Varlıkları' bölümüne koydu ve durum bakanlık tarafından İnterpol'e bildirilerek 'Kırmızı Bülten' ile aranması sağlandı.Tunceli Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve müze yetkililerince özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmalar ve duyuruların ardından, üzerinde işlemelerin olduğu 200 kilo ağırlığındaki 'Koç Başlı Mezar Taşı' için Buzlupınar köyünden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, mezar taşını, üzeri farklı taşlarla kamufle edilmiş bir şekilde boş bir evin arkasında buldu.Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Uzman Arkeolog Özgür Şahin ve jandarma tarafından mezar taşı müzeye getirildi. Öncel, mezar taşının bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.Öncel, "Dün gece bir köylü vatandaşımızın bizi arayıp aradığımız eserin kendi köylerinde olma ihtimalinin olduğunu belirtmesi ve mezarı tarif etmesi üzerine sabah saatlerinde güvenlik güçlerimizle birlikte köye gittik. İncelemeler sonucunda çalınan mezar taşımızın olduğunu tespit ettik. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bu eserimizin aratılması için bilgi vermiştik. Bakanlığımız da ülkenin tüm illerine ve gümrük kapılarına da bilgi vermişti. Ayrıca bu eserimiz 'Kırmızı bülten' ile yurt dışı ve yurt içinde arattırılan eserler arasında yer almaktaydı. Biz eserimizi sapasağlam bulup müzemize getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220526/louvre-muzesi-eski-muduru-tarihi-eser-kacakciligina-goz-yummakla-suclaniyor-1056719302.html

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tunceli, müze, mezar taşı, tarihi eser, kırmızı bülten