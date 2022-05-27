Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kirmizi-bultenle-aranan-500-yillik-tarihi-mezar-tasi-bulundu-1056753883.html
Kırmızı bültenle aranan 500 yıllık mezar taşı bulundu
Kırmızı bültenle aranan 500 yıllık mezar taşı bulundu
Tunceli'de 6 ay önce tescilli tarihi alandan çalınan ve 'Kırmızı bülten' ile aranan tarihi 'Koç Başlı Mezar Taşı' Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde bir... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T23:03+0300
2022-05-27T23:03+0300
yaşam
tunceli
müze
mezar taşı
tarihi eser
kırmızı bülten
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056753970_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_19048680aca26deee61fb6744c5cbdac.jpg
Tunceli merkeze bağlı Çılga köyünde tarihi 500 yıla dayandığı için tescillenen mezarlık alanından geçen yıl kasım ayında, eski dönemlerde yaşayan insanların örf ve adetleri, inançları ve mitolojik unsurlarını içeren 'Koç Başlı Mezar Taşı' çalındı.Durumu fark eden köylüler, Tunceli Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Müze yetkilileri de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Savcılık ve güvenlik güçlerine bilgi verdi.Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, mezar taşını sitesinde bulunan 'Çalınan ve Kaybolan Kültür Varlıkları' bölümüne koydu ve durum bakanlık tarafından İnterpol'e bildirilerek 'Kırmızı Bülten' ile aranması sağlandı.Tunceli Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve müze yetkililerince özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmalar ve duyuruların ardından, üzerinde işlemelerin olduğu 200 kilo ağırlığındaki 'Koç Başlı Mezar Taşı' için Buzlupınar köyünden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, mezar taşını, üzeri farklı taşlarla kamufle edilmiş bir şekilde boş bir evin arkasında buldu.Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Uzman Arkeolog Özgür Şahin ve jandarma tarafından mezar taşı müzeye getirildi. Öncel, mezar taşının bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.Öncel, "Dün gece bir köylü vatandaşımızın bizi arayıp aradığımız eserin kendi köylerinde olma ihtimalinin olduğunu belirtmesi ve mezarı tarif etmesi üzerine sabah saatlerinde güvenlik güçlerimizle birlikte köye gittik. İncelemeler sonucunda çalınan mezar taşımızın olduğunu tespit ettik. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bu eserimizin aratılması için bilgi vermiştik. Bakanlığımız da ülkenin tüm illerine ve gümrük kapılarına da bilgi vermişti. Ayrıca bu eserimiz 'Kırmızı bülten' ile yurt dışı ve yurt içinde arattırılan eserler arasında yer almaktaydı. Biz eserimizi sapasağlam bulup müzemize getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220526/louvre-muzesi-eski-muduru-tarihi-eser-kacakciligina-goz-yummakla-suclaniyor-1056719302.html
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056753970_28:0:560:399_1920x0_80_0_0_750ce0e6884de4f8d8514ea666407890.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunceli, müze, mezar taşı, tarihi eser, kırmızı bülten

Kırmızı bültenle aranan 500 yıllık mezar taşı bulundu

23:03 27.05.2022
© İHAKırmızı bültenle aranan 500 yıllık tarihi mezar taşı bulundu
Kırmızı bültenle aranan 500 yıllık tarihi mezar taşı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Tunceli'de 6 ay önce tescilli tarihi alandan çalınan ve 'Kırmızı bülten' ile aranan tarihi 'Koç Başlı Mezar Taşı' Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde bir köylünün ihbarı üzerine bulundu.
Tunceli merkeze bağlı Çılga köyünde tarihi 500 yıla dayandığı için tescillenen mezarlık alanından geçen yıl kasım ayında, eski dönemlerde yaşayan insanların örf ve adetleri, inançları ve mitolojik unsurlarını içeren 'Koç Başlı Mezar Taşı' çalındı.
Durumu fark eden köylüler, Tunceli Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Müze yetkilileri de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Savcılık ve güvenlik güçlerine bilgi verdi.
Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, mezar taşını sitesinde bulunan 'Çalınan ve Kaybolan Kültür Varlıkları' bölümüne koydu ve durum bakanlık tarafından İnterpol'e bildirilerek 'Kırmızı Bülten' ile aranması sağlandı.
Tunceli Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve müze yetkililerince özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmalar ve duyuruların ardından, üzerinde işlemelerin olduğu 200 kilo ağırlığındaki 'Koç Başlı Mezar Taşı' için Buzlupınar köyünden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, mezar taşını, üzeri farklı taşlarla kamufle edilmiş bir şekilde boş bir evin arkasında buldu.
Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Uzman Arkeolog Özgür Şahin ve jandarma tarafından mezar taşı müzeye getirildi. Öncel, mezar taşının bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Öncel, "Dün gece bir köylü vatandaşımızın bizi arayıp aradığımız eserin kendi köylerinde olma ihtimalinin olduğunu belirtmesi ve mezarı tarif etmesi üzerine sabah saatlerinde güvenlik güçlerimizle birlikte köye gittik. İncelemeler sonucunda çalınan mezar taşımızın olduğunu tespit ettik. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bu eserimizin aratılması için bilgi vermiştik. Bakanlığımız da ülkenin tüm illerine ve gümrük kapılarına da bilgi vermişti. Ayrıca bu eserimiz 'Kırmızı bülten' ile yurt dışı ve yurt içinde arattırılan eserler arasında yer almaktaydı. Biz eserimizi sapasağlam bulup müzemize getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
Fransa'da Louvre Müzesi koronavirüs nedeniyle kapılarını kapattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
Louvre Müzesi eski müdürü tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor
Dün, 22:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала