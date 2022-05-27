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Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı
Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı
Adana’da siber polisi, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 150’ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandıran ve lideri Cabbar Onur Akbay’ın da... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:50+0300
2022-05-27T14:50+0300
türkiye
köpek
adana
polis
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Adana'da köpek satış ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen ikinci operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150’ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay(27) ve birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti.Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı.Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay’ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Dolandırıcılığa devam etmişlerİnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi.Takibi sürdüren ekipler, bu süreç içerisinde çok sayıda kişinin yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Bu tespitlerin ardından savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla ekipler, operasyon için harekete geçti.21 şüpheli gözaltındaPolis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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köpek, adana, polis

Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı

14:50 27.05.2022
© DHAKöpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı
Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© DHA
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Adana’da siber polisi, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 150’ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandıran ve lideri Cabbar Onur Akbay’ın da aralarında olduğu 8 kişinin tutuklandığı şebekenin, faaliyetini sürdürdüğünü belirledi.
Adana'da köpek satış ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen ikinci operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150’ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay(27) ve birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı.
Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay’ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılığa devam etmişler

İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi.
Takibi sürdüren ekipler, bu süreç içerisinde çok sayıda kişinin yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Bu tespitlerin ardından savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla ekipler, operasyon için harekete geçti.

21 şüpheli gözaltında

Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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