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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T23:14+0300
2022-05-27T23:14+0300
koronavirüs
türkiye
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
vaka
vaka sayısı
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Türkiye'de son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2. doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1. dozda 57 milyon 841 bin 428, 2'nci dozda 53 milyon 63 bin 994 ve 3'üncü dozda 27 milyon 797 bin 26 olmak üzere 147 milyon 717 bin 865 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-koca-koronavirus-salgininin-son-gunlerindeyiz-1056455327.html
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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka, vaka sayısı

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

23:14 27.05.2022
© DHATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© DHA
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2. doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi.
Ayrıca 1. dozda 57 milyon 841 bin 428, 2'nci dozda 53 milyon 63 bin 994 ve 3'üncü dozda 27 milyon 797 bin 26 olmak üzere 147 milyon 717 bin 865 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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