https://tr.sputniknews.com/20220527/koronavirus-salgininda-gunluk-vaka-sayisi-940-oldu-1056754200.html

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T23:14+0300

2022-05-27T23:14+0300

2022-05-27T23:14+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

vaka

vaka sayısı

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Türkiye'de son 24 saatte yapılan 134 bin 252 testte 940 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1237 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2. doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1. dozda 57 milyon 841 bin 428, 2'nci dozda 53 milyon 63 bin 994 ve 3'üncü dozda 27 milyon 797 bin 26 olmak üzere 147 milyon 717 bin 865 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-koca-koronavirus-salgininin-son-gunlerindeyiz-1056455327.html

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