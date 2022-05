https://tr.sputniknews.com/20220527/kovid-19-sonrasi-yasanan-koku-kaybinin-sebebi-bulundu-sorumlu-molekul-ilk-kez-ortaya-cikarildi-1056722268.html

Kovid-19 sonrası yaşanan koku kaybının sebebi bulundu: Sorumlu molekül ilk kez ortaya çıkarıldı

Bilim insanları, Kovid-19 nedeniyle koku alma duyusu bozulan kişilerde hoş kokuların yanık çöp veya lağım gibi algılanmasına neden olan "tetikleyici molekülü"... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

Communications Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koku kaybından muzdarip olan birçok kişinin yaşadığı iğrenme duygusunu tetikleyen oldukça güçlü bir koku molekülü belirlediklerini duyurdu.NTV'nin haberine göre kahvede bulunan 2-furanmethanetiol adı verilen molekül, normal koku alma duyusuna sahip olanlar tarafından kahve veya patlamış mısır benzeri olarak tanımlanırken, parosmisi olanlar kokusunu tipik olarak iğrenç, itici veya kirli olarak tanımladı.Reading Üniversitesi’nden araştırmanın ortak yazarı Dr. Jane Parker, “Bu, her şeyin kafada olmadığının ve iğrenme duygusunun bozuk gıdalardaki bileşiklerle ilgili olabileceğinin somut kanıtıdır. Merkezi sinir sistemi de burundan aldığı sinyalleri yorumlamada kesinlikle rol oynar” diye konuştu.Belirli gıda maddelerindeki bileşikler araştırıldıDiğer taraftan, yakın tarihli bir uluslararası ankete göre, Kovid-19 ile ilgili koku kaybı olanların yaklaşık yüzde 10'u hastalığın hemen ardından parosmi yaşadı ve altı veya yedi ay sonra katılımcılarla tekrar görüşüldüğünde bu oran yüzde 47'ye yükseldi. Araştırmacılar, parosmi için en yaygın tetikleyicilerden bazılarının kahve, çikolata, et, soğan ve diş macunu olduğunu söyleyerek, çalışmalarında bu maddelerde suçlanacak belirli bileşiklerin olup olmadığını araştırdı.Ekip, kahvenin aromasını hapsederek, parosmisi olan gönüllüler üzerinde kahve bileşiklerini test etti ve tepkilerini, parosmisi olmayanlarla karşılaştırdı. Bilim insanları, 29 gönüllü arasında, parosmiyi tetikleyen, yaygın olarak tanımlanmış 15 bileşik buldu. Sorunu tetikleyen temel maddenin ise, gönüllülerden 20'sinin korkunç bir kokuya sahip olduğunu söylediği 2-furanmethanethiol adlı bir kimyasal olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, burunda her biri farklı aromalara duyarlı 400'den fazla farklı koku alma reseptörü olduğunu açıkladı. 2-furanmethanetiol kimyasalının tespit edilmek için son derece düşük bir eşiği olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle onun, koku alma duyusunu kaybettikten sonra bir kişinin radarına geri dönen ilk kimyasallardan biri olduğunu aktardı.Parker, beynin kokuyu yanlış sınıflandırıyor gibi göründüğünü belirterek, daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Çalışma, örneğin dışkı kokusunu “daha ​​az nahoş veya bisküvimsi” olarak nitelendirerek, parszmisi olanların en rahatsız edici kokuları farklı şekilde deneyimleyebileceğini kaydetti.Durumun biyolojik nedenini ortaya koyan ilk araştırmaKonuyla ilgili açıklama yapan, İngiltere’de Kraliyet Ulusal Kulak, Burun, Boğaz ve Eastman Diş Hastanesi'ni araştırmacılardan Simon Gane ise "Bu durumu anlamak için hala uzun bir yolumuz var, ancak bu araştırma koku kaybının biyolojik nedenine yakından bakan ilk çalışmadır. Artık bununi sinirler ve burundaki reseptörle ilgili bir olduğunu biliyoruz. Çünkü bu moleküller bu şekilde tespit edilebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

