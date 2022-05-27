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Kripto para borsasında yeni iddia: Yüzlerce kişi şikayette bulundu
Kripto para borsasında yeni iddia: Yüzlerce kişi şikayette bulundu
15 bin abonesi bulunan Bitexnova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:26+0300
2022-05-27T09:31+0300
türkiye
kripto para
kripto para madenciliği
türkiye
dolandırıcılık
thodex
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Sabah gazetesinin haberine göre, son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi de kullanıcıların tedirgin olmasına yol açtı.Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor. Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220522/kripto-para-uygulamasinda-suc-duyurusu-uyarisi-ile-karsilastilar-150-bin-liram-iceride-kaldi-1056569259.html
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kripto para, kripto para madenciliği, türkiye, dolandırıcılık, thodex

Kripto para borsasında yeni iddia: Yüzlerce kişi şikayette bulundu

09:26 27.05.2022 (güncellendi: 09:31 27.05.2022)
© REUTERS / SOE ZEYA TUNTayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor
Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© REUTERS / SOE ZEYA TUN
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15 bin abonesi bulunan Bitexnova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce şikayette bulunuldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi de kullanıcıların tedirgin olmasına yol açtı.
Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.
Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor. Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.
Kripto para uygulamasında 'suç duyurusu' uyarısı ile karşılaştılar: 150 bin liram içeride kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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Kripto para uygulamasında 'suç duyurusu' uyarısı ile karşılaştılar: 150 bin liram içeride kaldı
22 Mayıs, 11:23
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