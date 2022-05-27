https://tr.sputniknews.com/20220527/kripto-para-borsasinda-yeni-iddia-yuzlerce-kisi-sikayette-bulundu-1056728699.html

Kripto para borsasında yeni iddia: Yüzlerce kişi şikayette bulundu

Kripto para borsasında yeni iddia: Yüzlerce kişi şikayette bulundu

15 bin abonesi bulunan Bitexnova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T09:26+0300

2022-05-27T09:26+0300

2022-05-27T09:31+0300

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dolandırıcılık

thodex

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Sabah gazetesinin haberine göre, son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi de kullanıcıların tedirgin olmasına yol açtı.Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor. Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220522/kripto-para-uygulamasinda-suc-duyurusu-uyarisi-ile-karsilastilar-150-bin-liram-iceride-kaldi-1056569259.html

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kripto para, kripto para madenciliği, türkiye, dolandırıcılık, thodex