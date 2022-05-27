https://tr.sputniknews.com/20220527/kuresel-ekonomik-liderlik-icin-zaman-pekinin-lehine-islerken-abd-bolgeyi-askerilestiriyor-1056762990.html

'ABD yönetiminin hedefi Asya-Pasifik hakimiyeti ama jeopolitiği yanlış okudular’

'ABD yönetiminin hedefi Asya-Pasifik hakimiyeti ama jeopolitiği yanlış okudular’

Dr. Adıbelli’ye göre, ABD, Çin’in Kuşak ve Yolu'na karşı yeni ortaklık modeli kuruyor, hedefi bölge hakimiyeti ama jeopolitiği yanlış okuyor.'Ukrayna’da... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:14+0300

2022-05-27T12:14+0300

2022-05-28T12:23+0300

eksen

pasifik

çin

abd

antony blinken

japonya

hindistan

ekonomi

asya & pasifik

wang yi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Rusya Federasyonu'na karşı Ukrayna üzerinden hibrit savaş yürüten Biden yönetimi, Başkan Joe Biden'ın Asya-Pasifik turuyla Çin'e karşı da harekete geçmiş görünüyor.23 Mayıs’ta Tokyo'da "Yeni kuralları yazıyoruz. 21. yüzyılın ekonomisinin geleceği büyük oranda Hint-Pasifik'te yazılacak" sözleriyle Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) lansmanını yapan Biden, 24 Mayıs'ta 'Asya NATO'su Quad'ı toplarken, Pekin'e 'Tayvan'a saldırı olursa müdahale ederiz' ifadeleriyle 'çatışmacı' mesajlar gönderdi.26 Mayıs'ta ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, George Washington Üniversitesi’nde Asya Toplum Politikası Enstitüsü (ASPI) tarafından düzenlenen panelde, Çin politikasının çerçevesini ortaya koyan bir konuşma yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bilgi formundan 'tek Çin' politikası çıkarmış olduğu bir ortamda, 'Çin'in uluslararası düzeni şekillendirebilecek ekonomik, siyasi ve askeri güce sahip ek ülke olduğu' tespitini yapan Blinken, ABD'nin buna karşılık Çin'in etrafını stratejik olarak şekillendirme iradesini beyan etti. “Pekin’in vizyonu bizi son 75 yılda dünyanın ilerlemesini sağlayan evrensel değerlerden uzaklaştıracaktır” iddiasında bulunan Blinken'in özellikle Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i ve Çin Komünist Partisi'ni hedef alması dikkat çekti.Biden'a 'sözlerine dikkat etmesi' uyarısı yapan Çin yönetimi, Blinken'in konuşmasını ise 'Çin'i lekeleme' olarak nitelendirdi. Pekin, ABD hamlelerine Tayvan yakınında askeri tatbikatla yanıt yollarken, 'Tayvan kartının' oynanmaya devam edilmesi halinde sert önlemler alacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin bölgede çatışmaları körüklemeyi amaçlayan stratejisinin başarısız olacağını söyledi. Wang'ın Pasifik ülkeleriyle ekonomik ve güvenlik anlaşması çerçevesini görüşmek üzere tura çıkması da dikkat çekti.Gelişmeleri Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya politikaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Hedef, Asya-Pasifik hakimiyeti ve bu hakimiyetin ABD’nin lehine dönmesi, ama jeopolitiği yanlış okudular’Dr. Barış Adıbelli’ye göre, Blinken’in konuşması, Biden’ın Asya turunun tamamlayıcısı. Hedefin Asya-Pasifik hakimiyet ile bu hakimiyetin Amerika’nın lehine dönmesi olduğuna dikkat çeken Adıbelli, ancak ABD liderliğinin Kissinger gibi düayen isimlerin uyarılarına rağmen Çin ve Rusya arasında ayrımlara oynayarak jeopolitiği yanlış okudukları görüşünde. Adıbelli, çatışmanın Ukrayna’da başladığını ama Asya-Pasifik’te devam edeceği öngörüsünü tekrarladı:‘ABD, Çin’in Kuşak ve Yol’una karşı, yeni ortaklık modeli oluşturdu, Pekin eleştirmedi, yakından takip ediyor’Biden'in göreve geldiğinden beri ilk kez Asya'ya gittiğini anımsatan Adıbelli, QUAD zirvesiyle birlikte Kuşak ve Yol'a alternatif olarak ortaya konulan ekonomik ortaklık çerçevesine dikkat çeki. Ancak Adıbelli'ye göre ABD bu çerçeveye Çin'in katılımını dışlamazken, Pekin de eleştirmeden yakından takip ediyor:'Ukrayna’da savaştıracak bir güç buldunuz. Ama Asya-Pasifik’te Çin’e karşı kimi savaştıracaksınız?'ABD'nin Güney Kore ve Japonya üzerinden hareket etse de temkinli durduğu görüşündeki Adıbelli, Biden'ın Tayvan üzerinden çatışmaya açık mesajlarını daha sonra toparlamaya çalışmasına atıfla, "Ukrayna’da savaştıracak bir güç buldunuz. Ama Asya-Pasifik’te Çin’e karşı kimi savaştıracaksınız" diye sordu. Adıbelli, Biden'ın hem QUAD zirvesinden bir şey çıkaramadığını hem de Hindisan'ın Rusya ile ilişkisini koparmaya ikna edilemediğini söyledi:'Japonya o kadar hevesli ki Yunanistan gibi bizi açık hava üssüne çevirebilirsiniz diyor'Adıbelli, ABD'nin hamlelerine karşılık Çin'in Pasifik bölgesindeki adalarla giriştiği ekonomik ve güvenlik işbirliğine atıf yaparken, ABD'nin kurduğu denklemde, Güney Kore, Japonya ve Hindistan'ın tarihsel nedenlere de dayalı olarak aynı çerçevede durmalarının güçlüğüne dikkat çekti:'Buradaki en önemli şey ticaret, her şeyi çözecek'Asya'da diğer yandan ŞİÖ eksenine atıf yapan Adıbelli, bölgedeki Rusya faktörüne de dikkat çekti:'Biden’ın ekibi genel olarak dünya politikasında çok zayıf'ABD'nin Hint-Pasifik'te 'misafir değil evsahibiyim ya da oyun kuranım' mesajı verdiğini söyleyen Adıbelli, ancak Biden yönetiminin diplomatik aklının gelişmeler karşısında çok zayıf kaldığı görüşünde:'QUAD, AUKUS ve Hint-Pasifik ekonomik çerçevesini ABD bir blokta alacak'Dr. Adıbelli, Blinken'in George Washington konuşmasıda da Çin Komünist Partisi'ne yüklenmesinin ise Trump yönetimiyle devamlılığa işaret ettiğini belirtti:

pasifik

çin

japonya

hindistan

tayvan

rusya

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

pasifik, çin, abd, antony blinken, japonya, hindistan, ekonomi, asya & pasifik, wang yi, joe biden, tek çin politikası, tayvan, quad, rusya, ukrayna krizi, hint-pasifik ekonomik çerçevesi , asya toplum politikası enstitüsü (aspi), politika, yunanistan, kuşak ve yol