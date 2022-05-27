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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/lavrov-batiyi-ukraynaya-rusyayi-vurabilecek-silah-saglamaya-karsi-uyardi-1056726180.html
Lavrov, Batı’yı Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek silah sağlamaya karşı uyardı 
Lavrov, Batı’yı Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek silah sağlamaya karşı uyardı 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerini, Ukrayna’ya Rusya topraklarını vurabilecek silahın sağlanmasının kabul edilemez gerilim yönünde atılan... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T01:48+0300
2022-05-27T01:50+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
batı
nato
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Lavrov, RT Arabic’e açıklamasında, “Batı, Rusya’yı savaş alanında yenilgiye uğratma çağrısında bulundu, bunun için de savaşı sürdürmek, Ukraynalı milliyetçileri, Ukrayna rejimini silahla pompalamak gerekiyor. Buna, Rusya’ya ulaşabilecek silahlar da dahil. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy tam da böyle bir silah talep ediyor” ifadesini kullandı.Batı ülkelerini, “onların, Ukraynalı milliyetçilerin elleriyle, vücutlarıyla ve beyinleriyle Rusya’ya karşı proksi savaş yürüttüğü, ama bunun kabul edilemez gerilim yönünde atılan büyük bir adım olacağı” konusunda en ciddi şekilde uyardıklarını belirten Lavrov, “Batı’daki az sayıdaki aklı selim kişilerin bunu anladığını umuyorum” dedi.Lavrov ayrıca NATO’yu tüm dünya çapında askeri hakimiyet iddiasıyla küresel bir ittifaka dönüştürme girişimlerinin, başarısızlığa mahkum tehlikeli bir yol olduğunu kaydetti.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, batı, nato

Lavrov, Batı’yı Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek silah sağlamaya karşı uyardı 

01:48 27.05.2022 (güncellendi: 01:50 27.05.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerini, Ukrayna’ya Rusya topraklarını vurabilecek silahın sağlanmasının kabul edilemez gerilim yönünde atılan bir adım olacağı konusunda uyardıklarını belirtti.
Lavrov, RT Arabic’e açıklamasında, “Batı, Rusya’yı savaş alanında yenilgiye uğratma çağrısında bulundu, bunun için de savaşı sürdürmek, Ukraynalı milliyetçileri, Ukrayna rejimini silahla pompalamak gerekiyor. Buna, Rusya’ya ulaşabilecek silahlar da dahil. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy tam da böyle bir silah talep ediyor” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerini, “onların, Ukraynalı milliyetçilerin elleriyle, vücutlarıyla ve beyinleriyle Rusya’ya karşı proksi savaş yürüttüğü, ama bunun kabul edilemez gerilim yönünde atılan büyük bir adım olacağı” konusunda en ciddi şekilde uyardıklarını belirten Lavrov, “Batı’daki az sayıdaki aklı selim kişilerin bunu anladığını umuyorum” dedi.
Lavrov ayrıca NATO’yu tüm dünya çapında askeri hakimiyet iddiasıyla küresel bir ittifaka dönüştürme girişimlerinin, başarısızlığa mahkum tehlikeli bir yol olduğunu kaydetti.
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