https://tr.sputniknews.com/20220527/lavrov-batiyi-ukraynaya-rusyayi-vurabilecek-silah-saglamaya-karsi-uyardi-1056726180.html
Lavrov, Batı’yı Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek silah sağlamaya karşı uyardı
Lavrov, Batı’yı Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek silah sağlamaya karşı uyardı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerini, Ukrayna’ya Rusya topraklarını vurabilecek silahın sağlanmasının kabul edilemez gerilim yönünde atılan... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T01:48+0300
2022-05-27T01:48+0300
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Lavrov, RT Arabic’e açıklamasında, “Batı, Rusya’yı savaş alanında yenilgiye uğratma çağrısında bulundu, bunun için de savaşı sürdürmek, Ukraynalı milliyetçileri, Ukrayna rejimini silahla pompalamak gerekiyor. Buna, Rusya’ya ulaşabilecek silahlar da dahil. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy tam da böyle bir silah talep ediyor” ifadesini kullandı.Batı ülkelerini, “onların, Ukraynalı milliyetçilerin elleriyle, vücutlarıyla ve beyinleriyle Rusya’ya karşı proksi savaş yürüttüğü, ama bunun kabul edilemez gerilim yönünde atılan büyük bir adım olacağı” konusunda en ciddi şekilde uyardıklarını belirten Lavrov, “Batı’daki az sayıdaki aklı selim kişilerin bunu anladığını umuyorum” dedi.Lavrov ayrıca NATO’yu tüm dünya çapında askeri hakimiyet iddiasıyla küresel bir ittifaka dönüştürme girişimlerinin, başarısızlığa mahkum tehlikeli bir yol olduğunu kaydetti.
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Lavrov, Batı’yı Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek silah sağlamaya karşı uyardı
01:48 27.05.2022 (güncellendi: 01:50 27.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerini, Ukrayna’ya Rusya topraklarını vurabilecek silahın sağlanmasının kabul edilemez gerilim yönünde atılan bir adım olacağı konusunda uyardıklarını belirtti.
Lavrov, RT Arabic’e açıklamasında, “Batı, Rusya’yı savaş alanında yenilgiye uğratma çağrısında bulundu, bunun için de savaşı sürdürmek, Ukraynalı milliyetçileri, Ukrayna rejimini silahla pompalamak gerekiyor. Buna, Rusya’ya ulaşabilecek silahlar da dahil. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy tam da böyle bir silah talep ediyor” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerini, “onların, Ukraynalı milliyetçilerin elleriyle, vücutlarıyla ve beyinleriyle Rusya’ya karşı proksi savaş yürüttüğü, ama bunun kabul edilemez gerilim yönünde atılan büyük bir adım olacağı” konusunda en ciddi şekilde uyardıklarını belirten Lavrov, “Batı’daki az sayıdaki aklı selim kişilerin bunu anladığını umuyorum” dedi.
Lavrov ayrıca NATO’yu tüm dünya çapında askeri hakimiyet iddiasıyla küresel bir ittifaka dönüştürme girişimlerinin, başarısızlığa mahkum tehlikeli bir yol olduğunu kaydetti.