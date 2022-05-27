https://tr.sputniknews.com/20220527/macaristanda-benzin-turizmine-karsi-onlemler-araclara-yakit-doldurmak-kisitlanacak-1056729196.html
Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak
Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak
Macaristan'daki benzin istasyonları, yalnızca ülkede kayıtlı plakaya sahip araçlara yakıt doldurabilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T10:07+0300
2022-05-27T10:07+0300
2022-05-27T10:07+0300
dünya
macaristan
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, 'benzin turizmi' konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, ülkedeki benzin istasyonlarının bugünden itibaren yurt dışında kayıtlı plakaya sahip müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.Hidaro.hu isimli internet sitesinin haberine göre Gulyas, sürücülerin araçlarına yalnızca Macar plakaları olması durumunda sübvansiyonlu fiyatlarla yakıt ikmali yapmalarına izin verileceğini kaydetti.Macaristan geçen yıl, küresel yakıt piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dizel ve benzin fiyatlarını sabitlemiş, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ise sabitlenmiş fiyat uygulamasını uzatma kararı almıştı. Enerji krizi ve uluslararası arenadaki gerginliklerin uzamasının Macar ekonomisini zorladığını belirten Gulyas, Brüksel'in yaptırım politikalarının akaryakıt fiyatlarının kontrolden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.
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macaristan, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları
Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak
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Macaristan'daki benzin istasyonları, yalnızca ülkede kayıtlı plakaya sahip araçlara yakıt doldurabilecek.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, 'benzin turizmi' konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, ülkedeki benzin istasyonlarının bugünden itibaren yurt dışında kayıtlı plakaya sahip müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.
Hidaro.hu isimli internet sitesinin haberine göre Gulyas, sürücülerin araçlarına yalnızca Macar plakaları olması durumunda sübvansiyonlu fiyatlarla yakıt ikmali yapmalarına izin verileceğini kaydetti.
Macaristan geçen yıl, küresel yakıt piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dizel ve benzin fiyatlarını sabitlemiş, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ise sabitlenmiş fiyat uygulamasını uzatma kararı almıştı.
Enerji krizi ve uluslararası arenadaki gerginliklerin uzamasının Macar ekonomisini zorladığını belirten Gulyas, Brüksel'in yaptırım politikalarının akaryakıt fiyatlarının kontrolden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.