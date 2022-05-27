https://tr.sputniknews.com/20220527/macaristanda-benzin-turizmine-karsi-onlemler-araclara-yakit-doldurmak-kisitlanacak-1056729196.html

Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak

Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak

Macaristan'daki benzin istasyonları, yalnızca ülkede kayıtlı plakaya sahip araçlara yakıt doldurabilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T10:07+0300

2022-05-27T10:07+0300

2022-05-27T10:07+0300

dünya

macaristan

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg

Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, 'benzin turizmi' konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, ülkedeki benzin istasyonlarının bugünden itibaren yurt dışında kayıtlı plakaya sahip müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.Hidaro.hu isimli internet sitesinin haberine göre Gulyas, sürücülerin araçlarına yalnızca Macar plakaları olması durumunda sübvansiyonlu fiyatlarla yakıt ikmali yapmalarına izin verileceğini kaydetti.Macaristan geçen yıl, küresel yakıt piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dizel ve benzin fiyatlarını sabitlemiş, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ise sabitlenmiş fiyat uygulamasını uzatma kararı almıştı. Enerji krizi ve uluslararası arenadaki gerginliklerin uzamasının Macar ekonomisini zorladığını belirten Gulyas, Brüksel'in yaptırım politikalarının akaryakıt fiyatlarının kontrolden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

macaristan, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları