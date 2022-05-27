Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220527/macaristanda-benzin-turizmine-karsi-onlemler-araclara-yakit-doldurmak-kisitlanacak-1056729196.html
Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak
Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak
Macaristan'daki benzin istasyonları, yalnızca ülkede kayıtlı plakaya sahip araçlara yakıt doldurabilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T10:07+0300
2022-05-27T10:07+0300
dünya
macaristan
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg
Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, 'benzin turizmi' konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, ülkedeki benzin istasyonlarının bugünden itibaren yurt dışında kayıtlı plakaya sahip müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.Hidaro.hu isimli internet sitesinin haberine göre Gulyas, sürücülerin araçlarına yalnızca Macar plakaları olması durumunda sübvansiyonlu fiyatlarla yakıt ikmali yapmalarına izin verileceğini kaydetti.Macaristan geçen yıl, küresel yakıt piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dizel ve benzin fiyatlarını sabitlemiş, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ise sabitlenmiş fiyat uygulamasını uzatma kararı almıştı. Enerji krizi ve uluslararası arenadaki gerginliklerin uzamasının Macar ekonomisini zorladığını belirten Gulyas, Brüksel'in yaptırım politikalarının akaryakıt fiyatlarının kontrolden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3b55decb22cc4c1e9f1b10af5d1fbee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları

Macaristan'da 'benzin turizmine' karşı önlemler: Araçlara yakıt doldurmak kısıtlanacak

10:07 27.05.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Macaristan'daki benzin istasyonları, yalnızca ülkede kayıtlı plakaya sahip araçlara yakıt doldurabilecek.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, 'benzin turizmi' konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, ülkedeki benzin istasyonlarının bugünden itibaren yurt dışında kayıtlı plakaya sahip müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.
Hidaro.hu isimli internet sitesinin haberine göre Gulyas, sürücülerin araçlarına yalnızca Macar plakaları olması durumunda sübvansiyonlu fiyatlarla yakıt ikmali yapmalarına izin verileceğini kaydetti.
Macaristan geçen yıl, küresel yakıt piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dizel ve benzin fiyatlarını sabitlemiş, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ise sabitlenmiş fiyat uygulamasını uzatma kararı almıştı.
Enerji krizi ve uluslararası arenadaki gerginliklerin uzamasının Macar ekonomisini zorladığını belirten Gulyas, Brüksel'in yaptırım politikalarının akaryakıt fiyatlarının kontrolden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала