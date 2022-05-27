https://tr.sputniknews.com/20220527/malatyada-zehirlenen-12-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056748044.html
Malatya'da zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Malatya'da zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T19:16+0300
2022-05-27T19:16+0300
2022-05-27T19:16+0300
türkiye
öğrenci
malatya
battalgazi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
türkiye
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öğrenci, malatya, battalgazi
Malatya'da zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.