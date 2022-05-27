https://tr.sputniknews.com/20220527/malatyada-zehirlenen-12-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056748044.html

Malatya'da zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Malatya'da zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Malatya'da rahatsızlanan 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T19:16+0300

2022-05-27T19:16+0300

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türkiye

öğrenci

malatya

battalgazi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 91000 Dev Öğrenci Ortaokulunda düzenlenen kermesteki gıdalardan tüketen bazı öğrenciler rahatsızlandı.Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile 8 öğrenci ambulanslarla Malaya Eğitim Araştırması ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.4 öğrenciyi ise ailesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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battalgazi

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öğrenci, malatya, battalgazi