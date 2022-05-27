https://tr.sputniknews.com/20220527/meksikada-en-az-30-yunus-karaya-vurdu-1056723871.html

Meksika’da en az 30 yunus karaya vurdu

Meksika’da en az 30 yunus karaya vurdu

Meksika’daki Califin Plajı’da en az 30 yunus karaya vurdu. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T01:16+0300

2022-05-27T01:16+0300

2022-05-27T01:16+0300

dünya

meksika

yunus

ölüm

karaya çıkma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056723846_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d6259e390de9c9499eedf009fc274cf9.png

Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz şehrindeki Califin Plajı'nda en az 30 yunusun karaya vurduğu bildirildi. Meksika Federal Çevre Koruma biriminden ekipler, ölü yunusları incelemek ve olayın nedeni araştırmak için bölgede incelemede bulundu.Uzmanlar, çevrede yaptıkları gözlem ve araştırma sonucunda yunusların vücutlarında herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını bu nedenle olayın katil balina ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu olmadığını açıkladı.Bazı yunusların vücudundan kan döküldüğü görülürken, yunusların zehirli atıklardan etkilenerek yönlerini şaşırdığı ya da denizdeki akıntı sebebiyle karaya vurduğu düşünülüyor. Yetkililer, henüz ölüm nedeni belirlenemeyen yunusların bedenlerine otopsi yaparak olayı aydınlatmaya çalışacaklarını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220327/karadeniz-kiyilarindaki-yunus-olumlerine-iliskin-aciklama-olum-sebebi-balikci-aginda-bogulma-1055075117.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meksika, yunus, ölüm, karaya çıkma