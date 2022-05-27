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https://tr.sputniknews.com/20220527/meksikada-en-az-30-yunus-karaya-vurdu-1056723871.html
Meksika’da en az 30 yunus karaya vurdu
Meksika’da en az 30 yunus karaya vurdu
Meksika’daki Califin Plajı’da en az 30 yunus karaya vurdu. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T01:16+0300
2022-05-27T01:16+0300
dünya
meksika
yunus
ölüm
karaya çıkma
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Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz şehrindeki Califin Plajı'nda en az 30 yunusun karaya vurduğu bildirildi. Meksika Federal Çevre Koruma biriminden ekipler, ölü yunusları incelemek ve olayın nedeni araştırmak için bölgede incelemede bulundu.Uzmanlar, çevrede yaptıkları gözlem ve araştırma sonucunda yunusların vücutlarında herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını bu nedenle olayın katil balina ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu olmadığını açıkladı.Bazı yunusların vücudundan kan döküldüğü görülürken, yunusların zehirli atıklardan etkilenerek yönlerini şaşırdığı ya da denizdeki akıntı sebebiyle karaya vurduğu düşünülüyor. Yetkililer, henüz ölüm nedeni belirlenemeyen yunusların bedenlerine otopsi yaparak olayı aydınlatmaya çalışacaklarını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220327/karadeniz-kiyilarindaki-yunus-olumlerine-iliskin-aciklama-olum-sebebi-balikci-aginda-bogulma-1055075117.html
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meksika, yunus, ölüm, karaya çıkma

Meksika’da en az 30 yunus karaya vurdu

01:16 27.05.2022
© İHAMeksika’da en az 30 yunus karaya vurdu
Meksika’da en az 30 yunus karaya vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© İHA
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Meksika’daki Califin Plajı’da en az 30 yunus karaya vurdu.
Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz şehrindeki Califin Plajı'nda en az 30 yunusun karaya vurduğu bildirildi.
Meksika Federal Çevre Koruma biriminden ekipler, ölü yunusları incelemek ve olayın nedeni araştırmak için bölgede incelemede bulundu.
Uzmanlar, çevrede yaptıkları gözlem ve araştırma sonucunda yunusların vücutlarında herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını bu nedenle olayın katil balina ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu olmadığını açıkladı.
Bazı yunusların vücudundan kan döküldüğü görülürken, yunusların zehirli atıklardan etkilenerek yönlerini şaşırdığı ya da denizdeki akıntı sebebiyle karaya vurduğu düşünülüyor.
Yetkililer, henüz ölüm nedeni belirlenemeyen yunusların bedenlerine otopsi yaparak olayı aydınlatmaya çalışacaklarını bildirdi.
ölü yunus balığı, Riva, Beykoz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
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