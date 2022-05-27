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https://tr.sputniknews.com/20220527/merkez-bankasindan-liralasma-hedefi-vurgusu-1056730294.html
Merkez Bankası'ndan liralaşma hedefi vurgusu
Merkez Bankası'ndan liralaşma hedefi vurgusu
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etti. Liralaşma temel hedefi... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T11:01+0300
2022-05-27T11:01+0300
ekonomi
merkez bankası
rapor
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Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladıMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve “Liralaşma” temel çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.Kavcıoğlu, "Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmasını sağlamaktır" açıklamasını yaptı.
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merkez bankası, rapor

Merkez Bankası'ndan liralaşma hedefi vurgusu

11:01 27.05.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etti. Liralaşma temel hedefi doğrultusunda finansal istikrar oluşana kadar tüm araçların kullanılacağını vurguladı.
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve “Liralaşma” temel çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.
Kavcıoğlu, "Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmasını sağlamaktır" açıklamasını yaptı.
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