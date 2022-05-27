https://tr.sputniknews.com/20220527/merkez-bankasindan-liralasma-hedefi-vurgusu-1056730294.html

Merkez Bankası'ndan liralaşma hedefi vurgusu

Merkez Bankası'ndan liralaşma hedefi vurgusu

Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etti. Liralaşma temel hedefi... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T11:01+0300

2022-05-27T11:01+0300

2022-05-27T11:01+0300

ekonomi

merkez bankası

rapor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894886_0:2:760:430_1920x0_80_0_0_a2d6658f5c01dc25922907c534623d1f.jpg

Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladıMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve “Liralaşma” temel çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.Kavcıoğlu, "Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmasını sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, rapor