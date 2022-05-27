https://tr.sputniknews.com/20220527/milli-egitim-bakani-ogretmenler-27-30-haziranda-idari-izinli-1056733945.html
Milli Eğitim Bakanı: Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli
Milli Eğitim Bakanı: Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:23+0300
2022-05-27T12:23+0300
2022-05-27T12:27+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da duyurulan açıklamada "20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Mesleki Çalışma Programı ÖBA üzerinden yapılacak" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmen-atamalari-bu-yil-yapilacak-1056593179.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer
Milli Eğitim Bakanı: Öğretmenler 27-30 Haziran'da idari izinli
12:23 27.05.2022 (güncellendi: 12:27 27.05.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da duyurulan açıklamada "20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Mesleki Çalışma Programı ÖBA üzerinden yapılacak" denildi.