Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220527/ogrencisini-dovdugu-icin-meslekten-ihrac-edilen-ogretmen-bu-kez-de-cocugun-babasiyla-kavga-etti-1056746180.html
Öğrencisini dövdüğü için meslekten ihraç edilen öğretmen, bu kez de çocuğun babasıyla kavga etti
Öğrencisini dövdüğü için meslekten ihraç edilen öğretmen, bu kez de çocuğun babasıyla kavga etti
Aksaray'da geçen yıl öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından mesleğine son verilen Ali Rıza Y. ile öğrencinin babası Duran T. kavga etti... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T18:01+0300
2022-05-27T18:01+0300
türkiye
öğretmen
aksaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053110391_0:0:687:386_1920x0_80_0_0_8fbecfc7c3e4131021cb54b04aaf0b8b.jpg
Aksaray'daki öğrencisini döven öğretmene karşı, küçük çocuk ve ailesine 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verildi.20 Mayıs günü sabah saatlerinde Ortaköy ilçesi Aksaray Caddesi'nde T.K. ile ağabeyi E.K. (15) okula gitmek için caddede servis beklerken, kendisini döven öğretmeni Ali Rıza Y. ile karşılaştı.Ali Rıza Y., T.K.’ye konuşmak istediğini söyledi. Korkan T.K. durumu babası Duran T.’ye anlattı. Bir gün sonra çocuklarını servise götüren Duran T. caddede Ali Rıza Y. ile karşılaşıp oğlu T.K. ile konuşmasına tepki gösterdi.Birbirlerinden şikâyetçi oldularAli Rıza Y. ile Duran T. arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Duran T., olay sonrası Ortaköy Devlet Hastanesi’ne gidip darp raporu alarak, Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu. Ali Rıza Y. de Duran K.’den şikayetçi oldu. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, T.K. ile ailesine, Ali Rıza Y.’ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verdi.Baba Duran K., şu şekilde konuştu:“Oğlum okulun servisini beklerken, eski öğretmeni de aynı cadde üzerinde servis beklediği sırada oğluma ‘gel konuşalım’ demiş. Oğlum da korkup eve gelerek durumu bana anlattı. Ben de ertesi gün çocuklarımı servise bindirmek için onlara eşlik ettim. Ali Rıza Y.’yi görüp bizimle uğraşma dedim. Bana yumruk atıp saldırdı. Ben de ona karşılık verdim. Çevredeki vatandaşların arayı girmesiyle kavgayı ayırdılar.”Ne olmuştu?Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin 'Hocam, T.K. size küfretti' sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Mesleğine son verildiOrtaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Mart'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.’ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi. Sonraki süreçte ise Ali Rıza Y.’nin bakanlık tarafından mesleğine son verildi.
türkiye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053110391_0:0:515:386_1920x0_80_0_0_ed11cd05bb91c7890a5b2dd755abfcb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
öğretmen, aksaray

Öğrencisini dövdüğü için meslekten ihraç edilen öğretmen, bu kez de çocuğun babasıyla kavga etti

18:01 27.05.2022
© DHAAksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Aksaray'da geçen yıl öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından mesleğine son verilen Ali Rıza Y. ile öğrencinin babası Duran T. kavga etti. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, T.K. ile ailesi için Ali Rıza Y.’ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verildi.
Aksaray'daki öğrencisini döven öğretmene karşı, küçük çocuk ve ailesine 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verildi.
20 Mayıs günü sabah saatlerinde Ortaköy ilçesi Aksaray Caddesi'nde T.K. ile ağabeyi E.K. (15) okula gitmek için caddede servis beklerken, kendisini döven öğretmeni Ali Rıza Y. ile karşılaştı.
Ali Rıza Y., T.K.’ye konuşmak istediğini söyledi. Korkan T.K. durumu babası Duran T.’ye anlattı. Bir gün sonra çocuklarını servise götüren Duran T. caddede Ali Rıza Y. ile karşılaşıp oğlu T.K. ile konuşmasına tepki gösterdi.

Birbirlerinden şikâyetçi oldular

Ali Rıza Y. ile Duran T. arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü.
Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Duran T., olay sonrası Ortaköy Devlet Hastanesi’ne gidip darp raporu alarak, Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu. Ali Rıza Y. de Duran K.’den şikayetçi oldu. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, T.K. ile ailesine, Ali Rıza Y.’ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verdi.
Baba Duran K., şu şekilde konuştu:

“Oğlum okulun servisini beklerken, eski öğretmeni de aynı cadde üzerinde servis beklediği sırada oğluma ‘gel konuşalım’ demiş. Oğlum da korkup eve gelerek durumu bana anlattı. Ben de ertesi gün çocuklarımı servise bindirmek için onlara eşlik ettim. Ali Rıza Y.’yi görüp bizimle uğraşma dedim. Bana yumruk atıp saldırdı. Ben de ona karşılık verdim. Çevredeki vatandaşların arayı girmesiyle kavgayı ayırdılar.”

Ne olmuştu?

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin 'Hocam, T.K. size küfretti' sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mesleğine son verildi

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Mart'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.’ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi. Sonraki süreçte ise Ali Rıza Y.’nin bakanlık tarafından mesleğine son verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала