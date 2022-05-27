https://tr.sputniknews.com/20220527/olum-tehditleri-aldigini-soyleyen-amber-heard-benim-de-bir-insan-oldugumu-unutmak-kolay-1056732821.html

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Amber Heard: Benim de bir insan olduğumu unutmak kolay

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Amber Heard: Benim de bir insan olduğumu unutmak kolay

Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davasında ifadelerin alınması sürüyor. Mahkeme huzurunda kendisine yöneltilen soruları... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:06+0300

2022-05-27T12:06+0300

2022-05-27T12:13+0300

yaşam

amber heard

johnny depp

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Eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasında ifade veren Amber Heard, ölüm tehditleri de dahil olmak üzere tacizlere uğradığını ve anksiyete ataklarını önlemek için hayatında özel 'kurallar' gerektiğini söyledi."Arkadaşlarım bana nasıl dokunabilecekleri konusunda adı konulmamış bir dizi kuralla yaşamak zorunda" diyen Heard, "Sadece Johnny'nin beni rahat bırakmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.'Bebeğimi mikrodalga fırına atmak istiyorlar'Duruşma sürecinin kendisi için nasıl geçtiği ve 'Heard'ün Depp tarafından taciz edildiği iddiasının bir aldatmaca olduğu' yönündeki suçlamalarıyla yüzleşmek zorunda kalmanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan oyuncu, şöyle konuştu:Depp'in avukatı Camille Vasquez tarafından sorguya çekilen Heard, Los Angeles'ta bir yasaklama kararı çıkarmak için mahkemeye çıkmadan önce magazin sitesi TMZ'ye haber sızdırma iddiası ve Depp'in mutfak dolaplarını çarparken ve dev bir bardağa şarap dökerken çekilen bir video hakkında sorgulandı. Heard her iki olayda da TMZ'ye kimin bilgi sızdırdığını bilmediğini savundu. Çarşamba günkü duruşmada ifade veren TMZ muhabiri Morgan Tremaine ise magazin sitesine haber sızdırıldığını ve 'Amber'i adliyeden çıkarken yakalayıp yüzünün sağ tarafında olduğu iddia edilen bir çürüğü görüntülemeye çalıştığını' kaydetmişti.Başka bir soruda Vasquez, Heard'ın Depp'in kendisini dövdüğünü anlattığı iddia edilen bir olaydan hemen sonra çekilen birkaç fotoğrafta yüzünde iddia edilen morlukların olmadığını sordu. Soruya makyaj yaptığını ifade ederek yanıt veren Heard, "Eğer (fotoğraf) bahsettiğiniz durumda çekildiyse, o zaman belli ki yüzümde bir çürük var ve her zamanki gibi makyajla kapatılmış" dedi. Heard'ın avukatları ise, Heard'a ilişkileri sırasında Depp tarafından maruz bırakıldığı iddia edilen istismarı belgelemek adına sahte çürükler yaratıp fotoğrafları değiştirip değiştirmediğini sordu. Ünlü oyuncunun yanıtı, "Kesinlikle hayır" oldu.Depp hakkındaki iddialarıyla bir 'aldatmaca' yarattığı iddiasına ilişkin görüşleri sorulan Heard, gözyaşlarıyla şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220421/hearde-iftira-davasi-acan-depp-her-seyimi-kaybettim-kulkedisi-iken-quasimodo-oldum-1055736618.html

https://tr.sputniknews.com/20220506/johnny-deppten-gordugu-siddeti-anlatan-amber-heard-tek-cikis-yolun-olum-diyerek-beni-tehdit-etti-1056147855.html

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amber heard, johnny depp