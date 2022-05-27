https://tr.sputniknews.com/20220527/olum-tehditleri-aldigini-soyleyen-amber-heard-benim-de-bir-insan-oldugumu-unutmak-kolay-1056732821.html
Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Amber Heard: Benim de bir insan olduğumu unutmak kolay
Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Amber Heard: Benim de bir insan olduğumu unutmak kolay
Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davasında ifadelerin alınması sürüyor. Mahkeme huzurunda kendisine yöneltilen soruları... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:06+0300
2022-05-27T12:06+0300
2022-05-27T12:13+0300
yaşam
amber heard
johnny depp
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Eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasında ifade veren Amber Heard, ölüm tehditleri de dahil olmak üzere tacizlere uğradığını ve anksiyete ataklarını önlemek için hayatında özel 'kurallar' gerektiğini söyledi."Arkadaşlarım bana nasıl dokunabilecekleri konusunda adı konulmamış bir dizi kuralla yaşamak zorunda" diyen Heard, "Sadece Johnny'nin beni rahat bırakmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.'Bebeğimi mikrodalga fırına atmak istiyorlar'Duruşma sürecinin kendisi için nasıl geçtiği ve 'Heard'ün Depp tarafından taciz edildiği iddiasının bir aldatmaca olduğu' yönündeki suçlamalarıyla yüzleşmek zorunda kalmanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan oyuncu, şöyle konuştu:Depp'in avukatı Camille Vasquez tarafından sorguya çekilen Heard, Los Angeles'ta bir yasaklama kararı çıkarmak için mahkemeye çıkmadan önce magazin sitesi TMZ'ye haber sızdırma iddiası ve Depp'in mutfak dolaplarını çarparken ve dev bir bardağa şarap dökerken çekilen bir video hakkında sorgulandı. Heard her iki olayda da TMZ'ye kimin bilgi sızdırdığını bilmediğini savundu. Çarşamba günkü duruşmada ifade veren TMZ muhabiri Morgan Tremaine ise magazin sitesine haber sızdırıldığını ve 'Amber'i adliyeden çıkarken yakalayıp yüzünün sağ tarafında olduğu iddia edilen bir çürüğü görüntülemeye çalıştığını' kaydetmişti.Başka bir soruda Vasquez, Heard'ın Depp'in kendisini dövdüğünü anlattığı iddia edilen bir olaydan hemen sonra çekilen birkaç fotoğrafta yüzünde iddia edilen morlukların olmadığını sordu. Soruya makyaj yaptığını ifade ederek yanıt veren Heard, "Eğer (fotoğraf) bahsettiğiniz durumda çekildiyse, o zaman belli ki yüzümde bir çürük var ve her zamanki gibi makyajla kapatılmış" dedi. Heard'ın avukatları ise, Heard'a ilişkileri sırasında Depp tarafından maruz bırakıldığı iddia edilen istismarı belgelemek adına sahte çürükler yaratıp fotoğrafları değiştirip değiştirmediğini sordu. Ünlü oyuncunun yanıtı, "Kesinlikle hayır" oldu.Depp hakkındaki iddialarıyla bir 'aldatmaca' yarattığı iddiasına ilişkin görüşleri sorulan Heard, gözyaşlarıyla şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220421/hearde-iftira-davasi-acan-depp-her-seyimi-kaybettim-kulkedisi-iken-quasimodo-oldum-1055736618.html
https://tr.sputniknews.com/20220506/johnny-deppten-gordugu-siddeti-anlatan-amber-heard-tek-cikis-yolun-olum-diyerek-beni-tehdit-etti-1056147855.html
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amber heard, johnny depp
Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Amber Heard: Benim de bir insan olduğumu unutmak kolay
12:06 27.05.2022 (güncellendi: 12:13 27.05.2022) Abone ol
Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davasında ifadelerin alınması sürüyor. Mahkeme huzurunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Heard, ölüm tehditleri aldığını iddia ederek, "Benim de bir insan olduğumu unutmak kolay" dedi.
Eski eşi Johnny Depp tarafından hakkında açılan karalama davasında ifade veren Amber Heard, ölüm tehditleri de dahil olmak üzere tacizlere uğradığını ve anksiyete ataklarını önlemek için hayatında özel 'kurallar' gerektiğini söyledi.
"Arkadaşlarım bana nasıl dokunabilecekleri konusunda adı konulmamış bir dizi kuralla yaşamak zorunda" diyen Heard, "Sadece Johnny'nin beni rahat bırakmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
'Bebeğimi mikrodalga fırına atmak istiyorlar'
Duruşma sürecinin kendisi için nasıl geçtiği ve 'Heard'ün Depp tarafından taciz edildiği iddiasının bir aldatmaca olduğu' yönündeki suçlamalarıyla yüzleşmek zorunda kalmanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan oyuncu, şöyle konuştu:
"Her gün taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum, aşağılanıyorum. İnsanlar beni öldürmek istiyor ve bunu bana söylüyorlar. Her gün. İnsanlar bebeğimi mikrodalga fırına atmak istiyor. Bana bunu söylüyorlar. Johnny beni tehdit etti ve ondan ayrılırsam yaşadığım her gün onu düşünmemi sağlayacağı konusunda bana yemin etti."
Depp'in avukatı Camille Vasquez tarafından sorguya çekilen Heard, Los Angeles'ta bir yasaklama kararı çıkarmak için mahkemeye çıkmadan önce magazin sitesi TMZ'ye haber sızdırma iddiası ve Depp'in mutfak dolaplarını çarparken ve dev bir bardağa şarap dökerken çekilen bir video hakkında sorgulandı.
Heard her iki olayda da TMZ'ye kimin bilgi sızdırdığını bilmediğini savundu. Çarşamba günkü duruşmada ifade veren TMZ muhabiri Morgan Tremaine ise magazin sitesine haber sızdırıldığını ve 'Amber'i adliyeden çıkarken yakalayıp yüzünün sağ tarafında olduğu iddia edilen bir çürüğü görüntülemeye çalıştığını' kaydetmişti.
Başka bir soruda Vasquez, Heard'ın Depp'in kendisini dövdüğünü anlattığı iddia edilen bir olaydan hemen sonra çekilen birkaç fotoğrafta yüzünde iddia edilen morlukların olmadığını sordu. Soruya makyaj yaptığını ifade ederek yanıt veren Heard, "Eğer (fotoğraf) bahsettiğiniz durumda çekildiyse, o zaman belli ki yüzümde bir çürük var ve her zamanki gibi makyajla kapatılmış" dedi.
Heard'ın avukatları ise, Heard'a ilişkileri sırasında Depp tarafından maruz bırakıldığı iddia edilen istismarı belgelemek adına sahte çürükler yaratıp fotoğrafları değiştirip değiştirmediğini sordu. Ünlü oyuncunun yanıtı, "Kesinlikle hayır" oldu.
Depp hakkındaki iddialarıyla bir 'aldatmaca' yarattığı iddiasına ilişkin görüşleri sorulan Heard, gözyaşlarıyla şu ifadeleri kullandı:
"O beni mahvedeceğine yemin etti. Kariyerimi mahvedip hayatıma son vereceği konusunda yemin etti. Ölüm tek çıkış yoluydu ve eğer dışarı çıkarsam bana yapacağı şey buydu. Beni küresel çapta aşağılayacağına yemin etti. Bana şu anda yöneltilen taciz ve aşağılama, sosyal medyada her gün bir kez daha yankılanan, ve şimdi de kameraların önünde yankılanan bu kampanya yüzünden her gün travmayı yeniden yaşamak zorundayım. Benim de bir insan olduğumu unutmak çok kolay."