https://tr.sputniknews.com/20220527/orman-genel-muduru-cumhuriyet-tarihinde-hic-sahip-olmadigimiz-kadar-guclu-bir-filoya-sahibiz-1056732690.html

Orman Genel Müdürü: Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz

Orman Genel Müdürü: Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz

Orman Genel Müdürlüğü, bu sene yangın sezonu öncesi 4 ilde 5 bin personelin katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:02+0300

2022-05-27T12:02+0300

2022-05-27T12:02+0300

türkiye

orman

orman yangını

tatbikat

afad

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Orman Genel Müdürlüğü, 2022 yılı orman yangınları sezonuna hazırlık için AFAD ile koordineli olarak merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenledi.Tatbikatta toplam 900 araçla 20 ilden yaklaşık 5 bin personel görev aldı. Kentte ormanların daha yoğun olduğu Kepez ilçesi Duacı bölgesine konuşlanan ekipler, saatler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Senaryo gereği ekipler bölümlere ayrıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale, canlıların bölgeden tahliyesi, barınma alanları kurulması, konut yangınları ve söndürme çalışmaları, yaralılara müdahale ve sabotaj ihtimali değerlendirilerek şüphelilere yönelik çalışma tek tek sahada uygulandı. AFAD ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarmayla gönüllülerden oluşan yangın söndürme ekipleri de tatbikatta görev aldı.Tüm çalışmalar yangın komuta merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve kurum yetkilileri tarafından anlık olarak takip edildi. 48 noktada süren tatbikat sonunda değerlendirme toplantısı yapılarak bir rapor oluşturulacağı kaydedildi.Yangın sezonuna tüm ekipmanları ve personeliyle hazır olduklarını anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bütün dünyayı etkileyen felaketlerle geçen 1 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Orman yangınlarıyla ilgili çalıştayda tatbikat kararı alındığını ve uyguladıklarını söyleyen Karacabey, "Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz bu yıl, hem hava hem de kara araçları anlamında. Bu yıl 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'yla yangınlara müdahale edeceğiz. Bu araçlar peyderpey göreve başlayacak. Silahlı kuvvetlerimizin uhdesinde bulunan hava araçlarından 25 helikopter, 2 uçak, 1 İHA'yı rezerv güç olarak hazırda bulunduruyoruz" dedi.ORMAN KOMANDOLARI DA SAHADABekir Karacabey, 21 bin personelin tamamının eğitimden geçtiğini, kara birliklerinin de sezona hazır olduğunu anlatarak, geçen yılki yangınlardan videolar izletip eğitimleri de yenilediklerini belirtti. 'Orman Komandoları' olarak adlandırılan ve ileri eğitim alan 462 personelin de bu yıl göreve hazır olduğunu kaydeden Karacabey, "Geçen yıl 20 bin olan gönüllü orman yangınına müdahale ekipleri sayısı bu yıl 100 bin oldu. E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız başvurup en yakın orman işletme merkezine dahil olabiliyor" diye konuştu.Yangın anında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması için bu tatbikatın önemli olduğunu da anlatan Karacabey, ilgiden memnun olduğunu sözlerine ekledi.

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orman, orman yangını, tatbikat, afad