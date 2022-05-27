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Ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu: Soruşturma başlatıldı
Ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu: Soruşturma başlatıldı
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T13:48+0300
2022-05-27T13:48+0300
2022-05-27T13:48+0300
türkiye
gümüşhane
kafatası
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Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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gümüşhane, kafatası
Ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu: Soruşturma başlatıldı
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.
Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.