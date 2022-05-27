https://tr.sputniknews.com/20220527/otv-zammindan-sonra-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-zamli-alkol-fiyatlarini-paylasti-1056749975.html
ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı
ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yapıldı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 25 artırılırken, sigarada yüzde 10 zamlandı. Türkiye... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T20:27+0300
2022-05-27T20:27+0300
2022-05-27T20:27+0300
ekonomi
ötv
alkol
içki
sigara
zam
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Her yılın başında ve ortasında düzenli olarak yapılan vergi ve fiyat artışları bu yıl 1 ay öne çekildi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan ÖTV asgari maktu tutarları değiştirildi. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin geçici tahmini fiyat listesini paylaştı. Aybaş'ın paylaşımı şöyle:
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ötv, alkol, içki, sigara, zam
ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı
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Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yapıldı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 25 artırılırken, sigarada yüzde 10 zamlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin yeni fiyatlarını paylaştı.
Her yılın başında ve ortasında düzenli olarak yapılan vergi ve fiyat artışları bu yıl 1 ay öne çekildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına
göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan ÖTV asgari maktu tutarları değiştirildi.
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin geçici tahmini fiyat listesini paylaştı.
Aybaş'ın paylaşımı şöyle: