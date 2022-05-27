https://tr.sputniknews.com/20220527/otv-zammindan-sonra-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-zamli-alkol-fiyatlarini-paylasti-1056749975.html

ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı

ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkol ürünlerine ÖTV zammı yapıldı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 25 artırılırken, sigarada yüzde 10 zamlandı. Türkiye... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T20:27+0300

2022-05-27T20:27+0300

2022-05-27T20:27+0300

ekonomi

ötv

alkol

içki

sigara

zam

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Her yılın başında ve ortasında düzenli olarak yapılan vergi ve fiyat artışları bu yıl 1 ay öne çekildi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan ÖTV asgari maktu tutarları değiştirildi. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin geçici tahmini fiyat listesini paylaştı. Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

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ötv, alkol, içki, sigara, zam