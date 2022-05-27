https://tr.sputniknews.com/20220527/putin-tarim-urunlerinin-arzindaki-gucluklerle-ilgili-suclamalar-asilsiz-1056749229.html

Putin: Tarım ürünlerinin arzındaki güçlüklerle ilgili suçlamalar asılsız

Putin: Tarım ürünlerinin arzındaki güçlüklerle ilgili suçlamalar asılsız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ürünlerinin dünya pazarına arzındaki güçlüklerle ilgili Rusya’ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T19:47+0300

2022-05-27T19:47+0300

2022-05-27T19:47+0300

türkiye

vladimir putin

kremlin

karl nehammer

donbass

azak denizi

gemi

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Kremlin, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefondan aradığını bildirdi.Açıklamada, Putin’in görüşmede, Donbass’ı korumaya yönelik özel askeri operasyon bağlamındaki son durumu anlattığı ve Azak Denizi ile Karadeniz sularında gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalardan bahsetti. Bu bağlamda, Ukrayna tarafının, mahsur kalan gemilerin çıkabilmesi için derhal limanlarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini kaydeden Putin, Kiev’in Rusya-Ukrayna görüşmelerini sabote ettiğine dikkat çekti.Görüşmede ayrıca küresel gıda güvenliğiyle ilgili konuların değerlendirildiğini aktaran Kremlin, Putin’in, tarım ürünlerinin dünya pazarına arzındaki güçlüklerden Rusya’yı suçlama girişimlerinin asılsız olduğunu vurguladığı belirtildi. Rus liderinin, diğer şeylerin yanı sıra, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan bu sorunların gerçek nedenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yaptığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya’nın, Avusturya’ya doğalgaz tedarikine ilişkin sözleşmedeki yükümlülüklerine uyma taahhüdü yeniden teyit edildi” dendi.

türkiye

donbass

azak denizi

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vladimir putin, kremlin, karl nehammer, donbass, azak denizi, gemi