https://tr.sputniknews.com/20220527/putin-yabanci-hak-sahiplerine-borclarin-rubleyle-odenmesinin-onunu-acan-karari-imzaladi-1056742614.html

Putin, yabancı hak sahiplerine borçların rubleyle ödenmesinin önünü açan kararı imzaladı

Putin, yabancı hak sahiplerine borçların rubleyle ödenmesinin önünü açan kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı hak sahiplerine borçların ruble ile ödenmesine olanak veren kararı imzaladı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T15:59+0300

2022-05-27T15:59+0300

2022-05-27T15:59+0300

ekonomi

vladimir putin

rusya

borç

ruble

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Rusya lideri Putin’in, ‘yabancı hak sahiplerine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili geçici düzen’ isimli bir karar imzaladığı açıklandı.Yabancı hak sahiplerine borçların ruble ile ödenmesinin önünü açan söz konusu kararın şu yabancı hak sahipleri için geçerli olacağı belirtiliyor:

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vladimir putin, rusya, borç, ruble