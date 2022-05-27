https://tr.sputniknews.com/20220527/putin-yabanci-hak-sahiplerine-borclarin-rubleyle-odenmesinin-onunu-acan-karari-imzaladi-1056742614.html
Putin, yabancı hak sahiplerine borçların rubleyle ödenmesinin önünü açan kararı imzaladı
Putin, yabancı hak sahiplerine borçların rubleyle ödenmesinin önünü açan kararı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı hak sahiplerine borçların ruble ile ödenmesine olanak veren kararı imzaladı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T15:59+0300
2022-05-27T15:59+0300
2022-05-27T15:59+0300
ekonomi
vladimir putin
rusya
borç
ruble
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Rusya lideri Putin’in, ‘yabancı hak sahiplerine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili geçici düzen’ isimli bir karar imzaladığı açıklandı.Yabancı hak sahiplerine borçların ruble ile ödenmesinin önünü açan söz konusu kararın şu yabancı hak sahipleri için geçerli olacağı belirtiliyor:
https://tr.sputniknews.com/20220525/putinden-hukumete-ukraynadaki-rus-askeri-personeline-yapilan-odemeleri-artirma-talimati-1056673356.html
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Putin, yabancı hak sahiplerine borçların rubleyle ödenmesinin önünü açan kararı imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı hak sahiplerine borçların ruble ile ödenmesine olanak veren kararı imzaladı.
Rusya lideri Putin’in, ‘yabancı hak sahiplerine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili geçici düzen’ isimli bir karar imzaladığı açıklandı.
Yabancı hak sahiplerine borçların ruble ile ödenmesinin önünü açan söz konusu kararın şu yabancı hak sahipleri için geçerli olacağı belirtiliyor:
(Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden yaptırım uygulamaları nedeniyle) ‘Hasım ülkeler’ kategorisine alınan ülkelerle ilişkili hak sahipleri: ‘Hasım ülkeler’ listesinde yer alan ülkelerin vatandaşları, bu ülkelerde kayıtlı şirketler ve kârını esas olarak bu ülkelerden elde eden şirketler;
Rusya’ya karşı ekonomik ve siyasi yaptırımları desteklemiş hak sahipleri;
Yaptırımlar yüzünden Rusya’da kendi ticari markalarının kullanılmasını yasaklamış hak sahipleri;
Yaptırımlar yüzünden 23 Şubat 2022’den sonra Rusya pazarından çıkan hak sahipleri;
Rusya ordusunu ve devlet durumlarını gözden düşürmek amacıyla sahte haber yayan hak sahipleri;
Rusya, bu ülkenin halkı, idarecileri ve resmi sembollerine karşı uygunsuz biçimde saygısızlık gösteren hak sahipleri.