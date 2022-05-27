https://tr.sputniknews.com/20220527/rus-disisleri-nato-finlandiya-ve-isvec-konusunda-turkiye-ile-uzlasi-aramak-zorunda-1056749559.html

Rus Dışişleri: NATO, Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye ile uzlaşı aramak zorunda

Rus Dışişleri: NATO, Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye ile uzlaşı aramak zorunda

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO partnerlerinin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği konusunda büyük ihtimalle Türkiye’yle uzlaşı aramak... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T19:55+0300

2022-05-27T19:55+0300

2022-05-27T20:00+0300

nato

aleksandr gruşko

türkiye

isveç

finlandiya

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Gruşko, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Brüksel, Stockholm ve Helsinki’de, Türkiye’nin kaygılarını bu şekilde göz ardı etmek imkansız olacak. Sadece NATO içindeki dayanışma argümanını kullanarak Ankara’yı ikna etmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Ankara’nın ifade ettiği çıkar ve pozisyonları karşılayacak bazı tavizlerin bulunacağını düşünüyorum” diye kaydetti.

isveç

finlandiya

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nato, aleksandr gruşko, türkiye, isveç, finlandiya