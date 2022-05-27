https://tr.sputniknews.com/20220527/rus-disisleri-nato-finlandiya-ve-isvec-konusunda-turkiye-ile-uzlasi-aramak-zorunda-1056749559.html
Rus Dışişleri: NATO, Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye ile uzlaşı aramak zorunda
Rus Dışişleri: NATO, Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye ile uzlaşı aramak zorunda
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO partnerlerinin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği konusunda büyük ihtimalle Türkiye’yle uzlaşı aramak... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T19:55+0300
2022-05-27T19:55+0300
2022-05-27T20:00+0300
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aleksandr gruşko
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Gruşko, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Brüksel, Stockholm ve Helsinki’de, Türkiye’nin kaygılarını bu şekilde göz ardı etmek imkansız olacak. Sadece NATO içindeki dayanışma argümanını kullanarak Ankara’yı ikna etmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Ankara’nın ifade ettiği çıkar ve pozisyonları karşılayacak bazı tavizlerin bulunacağını düşünüyorum” diye kaydetti.
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nato, aleksandr gruşko, türkiye, isveç, finlandiya
Rus Dışişleri: NATO, Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye ile uzlaşı aramak zorunda
19:55 27.05.2022 (güncellendi: 20:00 27.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO partnerlerinin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği konusunda büyük ihtimalle Türkiye’yle uzlaşı aramak zorunda kalacağını, Ankara’nın kaygılarını göz ardı etmenin mümkün olmadığını belirtti.
Gruşko, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Brüksel, Stockholm ve Helsinki’de, Türkiye’nin kaygılarını bu şekilde göz ardı etmek imkansız olacak. Sadece NATO içindeki dayanışma argümanını kullanarak Ankara’yı ikna etmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Ankara’nın ifade ettiği çıkar ve pozisyonları karşılayacak bazı tavizlerin bulunacağını düşünüyorum” diye kaydetti.