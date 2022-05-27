https://tr.sputniknews.com/20220527/rusya-5-hirvat-diplomatik-personeli-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1056732930.html

Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:04+0300

2022-05-27T12:04+0300

2022-05-27T12:04+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

hırvatistan

diplomat

sınır dışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055985730_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_cc4977fac202516564ec30c2bf4077c7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.Hırvatistan’ın Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelttiği mesnetsiz suçlamalar ve aşırı milliyetçi Kiev rejimine askeri yardım sağlaması kararlılıkla protesto edildi.Büyükelçiye, Zagreb’in Rus diplomatik temsilciliğindeki personel sayısını azaltma kararına yanıt olarak, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine ilişkin nota verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220525/rusya-disisleri-japonyanin-rus-ve-cin-ucaklarinin-ortak-ucusuyla-ilgili-protestosu-reddedildi-1056678909.html

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya dışişleri bakanlığı, hırvatistan, diplomat, sınır dışı