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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/rusya-5-hirvat-diplomatik-personeli-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1056732930.html
Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:04+0300
2022-05-27T12:04+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
hırvatistan
diplomat
sınır dışı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.Hırvatistan’ın Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelttiği mesnetsiz suçlamalar ve aşırı milliyetçi Kiev rejimine askeri yardım sağlaması kararlılıkla protesto edildi.Büyükelçiye, Zagreb’in Rus diplomatik temsilciliğindeki personel sayısını azaltma kararına yanıt olarak, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine ilişkin nota verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/rusya-disisleri-japonyanin-rus-ve-cin-ucaklarinin-ortak-ucusuyla-ilgili-protestosu-reddedildi-1056678909.html
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rusya dışişleri bakanlığı, hırvatistan, diplomat, sınır dışı

Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

12:04 27.05.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.
Hırvatistan’ın Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelttiği mesnetsiz suçlamalar ve aşırı milliyetçi Kiev rejimine askeri yardım sağlaması kararlılıkla protesto edildi.
Büyükelçiye, Zagreb’in Rus diplomatik temsilciliğindeki personel sayısını azaltma kararına yanıt olarak, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine ilişkin nota verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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