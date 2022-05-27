https://tr.sputniknews.com/20220527/rusya-5-hirvat-diplomatik-personeli-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1056732930.html
Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:04+0300
2022-05-27T12:04+0300
2022-05-27T12:04+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
hırvatistan
diplomat
sınır dışı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.Hırvatistan’ın Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelttiği mesnetsiz suçlamalar ve aşırı milliyetçi Kiev rejimine askeri yardım sağlaması kararlılıkla protesto edildi.Büyükelçiye, Zagreb’in Rus diplomatik temsilciliğindeki personel sayısını azaltma kararına yanıt olarak, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine ilişkin nota verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/rusya-disisleri-japonyanin-rus-ve-cin-ucaklarinin-ortak-ucusuyla-ilgili-protestosu-reddedildi-1056678909.html
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rusya dışişleri bakanlığı, hırvatistan, diplomat, sınır dışı
Rusya, 5 Hırvat diplomatik personeli ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.
Hırvatistan’ın Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelttiği mesnetsiz suçlamalar ve aşırı milliyetçi Kiev rejimine askeri yardım sağlaması kararlılıkla protesto edildi.
Büyükelçiye, Zagreb’in Rus diplomatik temsilciliğindeki personel sayısını azaltma kararına yanıt olarak, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışanın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine ilişkin nota verildi.