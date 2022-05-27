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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/rusya-basbakani-misustin-bati-rusyayi-tamamen-haritadan-silmek-istiyor-1056747396.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, Rusya’yı tamamen haritadan silmek istiyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, Rusya’yı tamamen haritadan silmek istiyor
Rusya’ya karşı rekor sayıda yaptırım uygulandığını söyleyen Başbakanı Mihail Mişustin, Batı’nın Rusya’yı dünya haritasından silmeye çalıştığını belirtti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T18:53+0300
2022-05-27T18:53+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail mişustin
batı
ukrayna krizi
yaptırım
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Rusya’nın Liderleri Yarışması’nda süper finale kalanlara konuşan Mişustin, “Rusya uzun süredir çeşitli kısıtlayıcı önlemler altında bulunuyor. Son üç ayda da eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar kabul edildi. Diğer tüm ülkelerden çok daha fazla yaptırım getirildi. Halihazırda sayısı 10 binin üzerinde” ifadesini kullandı.“Batı, Rusya’yı dünya haritasından silmeye çalışıyor” diyen Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mali, ekonomik ve insani yaptırımlar getiriliyor. Rus bilimi, sporu, kültürü ve hatta yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız ayrımcılığa ve baskıya maruz kalıyor. Tüm bunlar, kendi ulusal çıkarlarımızı savunduğumuz için. Vatandaşlarımızın Devlet Başkanı’na verdiği destek bunun kanıtı.”Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların amacının ortada olduğunu söyleyen Başbakan, “Ekonomimizi yıkmak. Gelişimimizi durdurmak. Vatandaşlara zarar vermek. Rusya’yı ve kültürümüz ve geleneklerimizle ilgili her şeyi, Rus olan her şeyi silmek” diye ekledi.Rusya’nın, kendi yolundan yürümek için gereken her şeye sahip kendi kendine yeten bir ülke olduğunu kaydeden Mişustin, “Batı'da, duygusal açıklamalar yapanların çoğu, ülkemizin nasıl yeteneklere, kaynaklara sahip olduğunun farkında bile değil” dedi.
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rusya, mihail mişustin, batı, ukrayna krizi, yaptırım

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, Rusya’yı tamamen haritadan silmek istiyor

18:53 27.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Fotoğraf bankasına girRusya Başbakanı Mihail Mişustin
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya’ya karşı rekor sayıda yaptırım uygulandığını söyleyen Başbakanı Mihail Mişustin, Batı’nın Rusya’yı dünya haritasından silmeye çalıştığını belirtti.
Rusya’nın Liderleri Yarışması’nda süper finale kalanlara konuşan Mişustin, “Rusya uzun süredir çeşitli kısıtlayıcı önlemler altında bulunuyor. Son üç ayda da eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar kabul edildi. Diğer tüm ülkelerden çok daha fazla yaptırım getirildi. Halihazırda sayısı 10 binin üzerinde” ifadesini kullandı.
“Batı, Rusya’yı dünya haritasından silmeye çalışıyor” diyen Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mali, ekonomik ve insani yaptırımlar getiriliyor. Rus bilimi, sporu, kültürü ve hatta yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız ayrımcılığa ve baskıya maruz kalıyor. Tüm bunlar, kendi ulusal çıkarlarımızı savunduğumuz için. Vatandaşlarımızın Devlet Başkanı’na verdiği destek bunun kanıtı.”
Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların amacının ortada olduğunu söyleyen Başbakan, “Ekonomimizi yıkmak. Gelişimimizi durdurmak. Vatandaşlara zarar vermek. Rusya’yı ve kültürümüz ve geleneklerimizle ilgili her şeyi, Rus olan her şeyi silmek” diye ekledi.
Rusya’nın, kendi yolundan yürümek için gereken her şeye sahip kendi kendine yeten bir ülke olduğunu kaydeden Mişustin, “Batı'da, duygusal açıklamalar yapanların çoğu, ülkemizin nasıl yeteneklere, kaynaklara sahip olduğunun farkında bile değil” dedi.
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