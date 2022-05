https://tr.sputniknews.com/20220527/rusya-basbakani-misustin-bati-rusyayi-tamamen-haritadan-silmek-istiyor-1056747396.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı, Rusya’yı tamamen haritadan silmek istiyor

Rusya’ya karşı rekor sayıda yaptırım uygulandığını söyleyen Başbakanı Mihail Mişustin, Batı’nın Rusya’yı dünya haritasından silmeye çalıştığını belirtti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

Rusya’nın Liderleri Yarışması’nda süper finale kalanlara konuşan Mişustin, “Rusya uzun süredir çeşitli kısıtlayıcı önlemler altında bulunuyor. Son üç ayda da eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar kabul edildi. Diğer tüm ülkelerden çok daha fazla yaptırım getirildi. Halihazırda sayısı 10 binin üzerinde” ifadesini kullandı.“Batı, Rusya’yı dünya haritasından silmeye çalışıyor” diyen Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mali, ekonomik ve insani yaptırımlar getiriliyor. Rus bilimi, sporu, kültürü ve hatta yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız ayrımcılığa ve baskıya maruz kalıyor. Tüm bunlar, kendi ulusal çıkarlarımızı savunduğumuz için. Vatandaşlarımızın Devlet Başkanı’na verdiği destek bunun kanıtı.”Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların amacının ortada olduğunu söyleyen Başbakan, “Ekonomimizi yıkmak. Gelişimimizi durdurmak. Vatandaşlara zarar vermek. Rusya’yı ve kültürümüz ve geleneklerimizle ilgili her şeyi, Rus olan her şeyi silmek” diye ekledi.Rusya’nın, kendi yolundan yürümek için gereken her şeye sahip kendi kendine yeten bir ülke olduğunu kaydeden Mişustin, “Batı'da, duygusal açıklamalar yapanların çoğu, ülkemizin nasıl yeteneklere, kaynaklara sahip olduğunun farkında bile değil” dedi.

