https://tr.sputniknews.com/20220527/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlar-pentagonun-izleme-sistemine-bagli-1056744779.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlar Pentagon'un izleme sistemine bağlı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlar Pentagon'un izleme sistemine bağlı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların Pentagon tarafından kontrol edilen ve ABD'nin çalışmalarını uzaktan kontrol etmesini sağlayan... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T17:07+0300

2022-05-27T17:07+0300

2022-05-27T17:31+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

biyolojik laboratuvar

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pentagon

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'da yürüttüğü askeri biyolojik laboratuvar çalışmalarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından kontrol edilen ve Washington'un çalışmalarını uzaktan kontrol etmesini sağlayan küresel bir izleme sisteminin parçası olduğunu belirtti.Kirillov, "Rusya Savunma Bakanlığı uzmanları, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların bulaşıcı hastalıkların yayılımını gözetleyen küresel kontrol sistemine bağlı olduğunu doğruladı" dedi.Yetkili, ayrıca Pentagon'a bağlı Savunma Tehdit Azaltma Ajansı'nın yürüttüğü askeri-biyolojik çalışmaların yapısına ilişkin belgeleri sundu.'Nijerya'da maymun çiçeği virüsünün yayıldığı en az 4 Amerikan laboratuvarı mevcut'Öte yandan Kirillov, Nijerya'da maymun çiçeğinin yayıldığı en az 4 Amerikan biyolojik laboratuvarı olduğunu söyledi. Yetkili, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre, maymun çiçeği patojeninin Batı Afrika suşu, ABD'nin biyolojik altyapısını konuşlandırdığı bir diğer ülke olan Nijerya'dan çıktı. Mevcut bilgilere göre, Nijerya'da Washington tarafından kontrol edilen en az 4 biyolojik laboratuvar var" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Rus yetkili, DSÖ'ye Nijerya'da ABD tarafından finanse edilen tesislerin çalışmalarını soruşturması çağrısında bulundu.ABD'li uzmanların hazırladığı çiçek hastalığı salgınlarına yönelik acil müdahale eğitimiyle ilgili belgelerin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarda bulunduğunu vurgulayan Kirillov, "ABD'de uygun kontrollerin olmaması ve biyo-güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi, bu patojenin terör amacıyla kullanılmasına yol açabilir" diye konuştu.'Tehlikeli patojenlerle çalışmaların yapıldığı 10 proje tespit ettik'Bunun yanı sıra Kirillov, ABD'nin, Ukrayna'da son derece tehlikeli olan patojenlerle çalışmalar yaptığı 10 proje tespit ettiklerini ifade etti. Yetkili, bu patojenler arasında Kırım Kongo kanamal ateşi, leptospirosis, kene kaynaklı ensefalit ve Afrika domuz vebasının yer aldığını belirtti.Yetkili, tüm bu çalışmaların Ukrayna ve Avrupa halkı için doğrudan tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-hunter-biden-ukraynadaki-askeri-biyolojik-faaliyetlerin-finansmaninda-onemli-rol-oynadi-1055212866.html

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rusya savunma bakanlığı, biyolojik laboratuvar, abd, ukrayna, pentagon