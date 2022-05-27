Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220527/senegalde-11-bebegin-oldugu-hastane-yanginin-ardindan-saglik-bakani-sarr-gorevden-alindi-1056722555.html
Senegal'de 11 bebeğin öldüğü hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı
Senegal'de 11 bebeğin öldüğü hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı
Senegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T00:25+0300
2022-05-27T00:25+0300
dünya
senegal
yangın
hastane
bebek
ölüm
sağlık bakanı
görevden alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056722653_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8cf03085fba5575f4555de6210f12263.jpg
Batı Afrika ülkesi Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin yenidoğan servisinde yangın çıkmış, 11 bebek hayatını kaybetmişti. Yangının ardından Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, yayınladığı hükümet kararnamesi ile Sağlık bakanı Abdoulaye Diouf Sarr'ı görevden aldı. Kararnameye göre, Sarr'ın yerini Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Marie Khemesse Ngom Ndiaye geçecek.Öte yandan Sarr, yangın haberini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplantısına katılmak için gittiği İsviçre’nin Cenevre kentinde almış ve "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum" ifadelerini kullanmıştı. Sarr ayrıca, Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220526/senegalde-hastanede-yangin-11-bebek-oldu--1056689151.html
senegal
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056722653_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4608499b87181e72ebf529fa8b27cf14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
senegal, yangın, hastane, bebek, ölüm, sağlık bakanı, görevden alma

Senegal'de 11 bebeğin öldüğü hastane yangının ardından Sağlık Bakanı Sarr görevden alındı

00:25 27.05.2022
© İHASenegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı.
Senegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Senegal'in batısında bulunan Tivaouane kentindeki bir hastanede çıkan yangında yenidoğan 11 bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr görevden alındı.
Batı Afrika ülkesi Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin yenidoğan servisinde yangın çıkmış, 11 bebek hayatını kaybetmişti.
Yangının ardından Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, yayınladığı hükümet kararnamesi ile Sağlık bakanı Abdoulaye Diouf Sarr'ı görevden aldı.
Kararnameye göre, Sarr'ın yerini Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Marie Khemesse Ngom Ndiaye geçecek.
Öte yandan Sarr, yangın haberini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplantısına katılmak için gittiği İsviçre’nin Cenevre kentinde almış ve "Çok talihsiz ve son derece acı verici bir durum" ifadelerini kullanmıştı.
Sarr ayrıca, Senegal'e dönmek için seyahatini kısa keseceğini belirtmişti.
doğum + bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü
Dün, 03:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала