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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
Alkollü içeceklerde ve sigarada Özel Tüketim Vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
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Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi.Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.
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ötv, resmi gazete, vergi

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı

00:17 27.05.2022 (güncellendi: 00:36 27.05.2022)
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Sigara paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Alkollü içeceklerde ve sigarada Özel Tüketim Vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi.
Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.
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