https://tr.sputniknews.com/20220527/sigara-ve-alkollu-iceceklerde-otv-orani-artirildi-1056722431.html
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
Alkollü içeceklerde ve sigarada Özel Tüketim Vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T00:17+0300
2022-05-27T00:17+0300
2022-05-27T00:36+0300
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Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi.Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.
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ötv, resmi gazete, vergi
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
00:17 27.05.2022 (güncellendi: 00:36 27.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Alkollü içeceklerde ve sigarada Özel Tüketim Vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi.
Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.