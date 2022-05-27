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https://tr.sputniknews.com/20220527/teknik-direktor-volkan-demirel-fatih-karagumruk-ile-yollarinin-ayrildigini-duyurdu-1056734659.html
Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:52+0300
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spor
volkan demirel
istifa
fatih karagümrük spor
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Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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volkan demirel, istifa, fatih karagümrük spor

Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu

12:52 27.05.2022
© İHA / HAMDİ YÖRÜRFatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© İHA / HAMDİ YÖRÜR
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Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.
Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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