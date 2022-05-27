https://tr.sputniknews.com/20220527/teknik-direktor-volkan-demirel-fatih-karagumruk-ile-yollarinin-ayrildigini-duyurdu-1056734659.html
Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:52+0300
2022-05-27T12:52+0300
2022-05-27T12:52+0300
spor
volkan demirel
istifa
fatih karagümrük spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056359189_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_066c0fd6b3ef8d09445c06711c761ec7.jpg
Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056359189_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ac000ebb7b4918de8ddab2da81a15292.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
volkan demirel, istifa, fatih karagümrük spor
Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Abone ol
Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.
Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.