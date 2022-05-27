https://tr.sputniknews.com/20220527/teknik-direktor-volkan-demirel-fatih-karagumruk-ile-yollarinin-ayrildigini-duyurdu-1056734659.html

Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:52+0300

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spor

volkan demirel

istifa

fatih karagümrük spor

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Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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volkan demirel, istifa, fatih karagümrük spor