https://tr.sputniknews.com/20220527/teksas-saldirgani-2022de-okul-saldirisi-duzenleme-planlari-nedeniyle-dort-yil-once-tutuklanmis-1056745281.html
Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış
Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış
Teksas milletvekili Tony Gonzales, ABD tarihinin en kanlı ikinci okul saldırısını düzenleyen Salvador Ramos isimli saldırganın, bundan dört yıl önce '2022'de... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T17:29+0300
2022-05-27T17:29+0300
2022-05-27T17:29+0300
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abd
teksas
okul
saldırı
ramos
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ABD Temsilciler Meclisi'nin Teksaslı Cumhuriyetçi üyesi Tony Gonzales, Teksas'ın Uvalde kasabasında düzenlenen okul saldırısına ilişkin ulaştığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Fox News'e konuşan Gonzales, saldırgan Salvador Ramos'un çevresindekilere 18 yaşına bastığında bir okula silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını söylemesi nedeniyle 2018 yılında bir arkadaşıyla birlikte tutuklandığını açıkladı. Gonzales'e göre tutuklandığında 14 yaşında olan saldırganın resmi olarak suç kaydının olup olmadığı bilinmiyor."Bundan dört yıl öncesi ile bugün arasında bu saldırının gerçekleşmesine neden olan bir şeyler cereyan etti. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" diyen milletvekili, şu ifadeleri kullandı:Polisin dört yıl önce saldırgan hakkında soruşturma yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını belirten Gonzales, Ramos'un daha sonra çocuk hapishanesine ya da bir ıslahevine gönderildiğini kaydetti. Teksas Valisi Greg Abbott, saldırgan Ramos'un adli siciliyle alakalı iddialara yanıt vermedi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Vali Abbott, Ramos'un çocukken suç kaydı olduğuna dair polisin elinde bir bilgi olmadığını belirtmişti.Saldırgan, 18 yaşına girdikten bir hafta sonra, satın aldığı iki silahla salı günü bir okula saldırı düzenlemiş 18'i çocuk 20 kişiyi öldürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220526/abdnin-ulusal-tufek-birliginden-okul-katliami-aciklamasi-yalniz-dengesiz-bir-adamin-eylemi--1056699524.html
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Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış
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Teksas milletvekili Tony Gonzales, ABD tarihinin en kanlı ikinci okul saldırısını düzenleyen Salvador Ramos isimli saldırganın, bundan dört yıl önce '2022'de okul saldırısı düzenlemeyi planladığı' gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Teksaslı Cumhuriyetçi üyesi Tony Gonzales, Teksas'ın Uvalde kasabasında düzenlenen okul saldırısına ilişkin ulaştığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Fox News'e konuşan Gonzales, saldırgan Salvador Ramos'un çevresindekilere 18 yaşına bastığında bir okula silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını söylemesi nedeniyle 2018 yılında bir arkadaşıyla birlikte tutuklandığını açıkladı.
Gonzales'e göre tutuklandığında 14 yaşında olan saldırganın resmi olarak suç kaydının olup olmadığı bilinmiyor.
"Bundan dört yıl öncesi ile bugün arasında bu saldırının gerçekleşmesine neden olan bir şeyler cereyan etti. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" diyen milletvekili, şu ifadeleri kullandı:
"Ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Nerede eksikliklerin olduğunu ortaya çıkarıp bunun bir daha yaşanmayacağından emin olmamız gerekiyor. Ancak kolluk kuvvetleri dört yıl önce bu saldırganı bir tehdit olarak belirlediyse, neden ve nasıl bir tehdit olmaktan çıkarıldığını öğrenmeliyiz."
Polisin dört yıl önce saldırgan hakkında soruşturma yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını belirten Gonzales, Ramos'un daha sonra çocuk hapishanesine ya da bir ıslahevine gönderildiğini kaydetti.
Teksas Valisi Greg Abbott, saldırgan Ramos'un adli siciliyle alakalı iddialara yanıt vermedi.
Çarşamba günü yaptığı açıklamada Vali Abbott, Ramos'un çocukken suç kaydı olduğuna dair polisin elinde bir bilgi olmadığını belirtmişti.
Saldırgan, 18 yaşına girdikten bir hafta sonra, satın aldığı iki silahla salı günü bir okula saldırı düzenlemiş 18'i çocuk 20 kişiyi öldürmüştü.