https://tr.sputniknews.com/20220527/teksas-saldirgani-2022de-okul-saldirisi-duzenleme-planlari-nedeniyle-dort-yil-once-tutuklanmis-1056745281.html

Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış

Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış

Teksas milletvekili Tony Gonzales, ABD tarihinin en kanlı ikinci okul saldırısını düzenleyen Salvador Ramos isimli saldırganın, bundan dört yıl önce '2022'de... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T17:29+0300

2022-05-27T17:29+0300

2022-05-27T17:29+0300

dünya

abd

teksas

okul

saldırı

ramos

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ABD Temsilciler Meclisi'nin Teksaslı Cumhuriyetçi üyesi Tony Gonzales, Teksas'ın Uvalde kasabasında düzenlenen okul saldırısına ilişkin ulaştığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Fox News'e konuşan Gonzales, saldırgan Salvador Ramos'un çevresindekilere 18 yaşına bastığında bir okula silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını söylemesi nedeniyle 2018 yılında bir arkadaşıyla birlikte tutuklandığını açıkladı. Gonzales'e göre tutuklandığında 14 yaşında olan saldırganın resmi olarak suç kaydının olup olmadığı bilinmiyor."Bundan dört yıl öncesi ile bugün arasında bu saldırının gerçekleşmesine neden olan bir şeyler cereyan etti. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" diyen milletvekili, şu ifadeleri kullandı:Polisin dört yıl önce saldırgan hakkında soruşturma yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını belirten Gonzales, Ramos'un daha sonra çocuk hapishanesine ya da bir ıslahevine gönderildiğini kaydetti. Teksas Valisi Greg Abbott, saldırgan Ramos'un adli siciliyle alakalı iddialara yanıt vermedi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Vali Abbott, Ramos'un çocukken suç kaydı olduğuna dair polisin elinde bir bilgi olmadığını belirtmişti.Saldırgan, 18 yaşına girdikten bir hafta sonra, satın aldığı iki silahla salı günü bir okula saldırı düzenlemiş 18'i çocuk 20 kişiyi öldürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220526/abdnin-ulusal-tufek-birliginden-okul-katliami-aciklamasi-yalniz-dengesiz-bir-adamin-eylemi--1056699524.html

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abd, teksas, okul, saldırı, ramos