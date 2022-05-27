Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220527/teksas-saldirgani-2022de-okul-saldirisi-duzenleme-planlari-nedeniyle-dort-yil-once-tutuklanmis-1056745281.html
Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış
Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış
Teksas milletvekili Tony Gonzales, ABD tarihinin en kanlı ikinci okul saldırısını düzenleyen Salvador Ramos isimli saldırganın, bundan dört yıl önce '2022'de... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T17:29+0300
2022-05-27T17:29+0300
dünya
abd
teksas
okul
saldırı
ramos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056663232_0:0:651:366_1920x0_80_0_0_65dc7a4927b2610b0684a74460c02ffe.jpg
ABD Temsilciler Meclisi'nin Teksaslı Cumhuriyetçi üyesi Tony Gonzales, Teksas'ın Uvalde kasabasında düzenlenen okul saldırısına ilişkin ulaştığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Fox News'e konuşan Gonzales, saldırgan Salvador Ramos'un çevresindekilere 18 yaşına bastığında bir okula silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını söylemesi nedeniyle 2018 yılında bir arkadaşıyla birlikte tutuklandığını açıkladı. Gonzales'e göre tutuklandığında 14 yaşında olan saldırganın resmi olarak suç kaydının olup olmadığı bilinmiyor."Bundan dört yıl öncesi ile bugün arasında bu saldırının gerçekleşmesine neden olan bir şeyler cereyan etti. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" diyen milletvekili, şu ifadeleri kullandı:Polisin dört yıl önce saldırgan hakkında soruşturma yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını belirten Gonzales, Ramos'un daha sonra çocuk hapishanesine ya da bir ıslahevine gönderildiğini kaydetti. Teksas Valisi Greg Abbott, saldırgan Ramos'un adli siciliyle alakalı iddialara yanıt vermedi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Vali Abbott, Ramos'un çocukken suç kaydı olduğuna dair polisin elinde bir bilgi olmadığını belirtmişti.Saldırgan, 18 yaşına girdikten bir hafta sonra, satın aldığı iki silahla salı günü bir okula saldırı düzenlemiş 18'i çocuk 20 kişiyi öldürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220526/abdnin-ulusal-tufek-birliginden-okul-katliami-aciklamasi-yalniz-dengesiz-bir-adamin-eylemi--1056699524.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056663232_53:0:586:400_1920x0_80_0_0_984a663b96837d8f5ad8e3797f1f22e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, okul, saldırı, ramos

Teksas saldırganı, '2022'de okul saldırısı düzenleme planları' nedeniyle dört yıl önce tutuklanmış

17:29 27.05.2022
© Fotoğraf : InstagramABD'nin Teksas eyaletinde Robb İlkokulu katliamını gerçekleştiren Salvador Ramos (18)
ABD'nin Teksas eyaletinde Robb İlkokulu katliamını gerçekleştiren Salvador Ramos (18) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Fotoğraf : Instagram
Abone olTelegram
Teksas milletvekili Tony Gonzales, ABD tarihinin en kanlı ikinci okul saldırısını düzenleyen Salvador Ramos isimli saldırganın, bundan dört yıl önce '2022'de okul saldırısı düzenlemeyi planladığı' gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Teksaslı Cumhuriyetçi üyesi Tony Gonzales, Teksas'ın Uvalde kasabasında düzenlenen okul saldırısına ilişkin ulaştığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Fox News'e konuşan Gonzales, saldırgan Salvador Ramos'un çevresindekilere 18 yaşına bastığında bir okula silahlı saldırı düzenlemeyi planladığını söylemesi nedeniyle 2018 yılında bir arkadaşıyla birlikte tutuklandığını açıkladı.
Gonzales'e göre tutuklandığında 14 yaşında olan saldırganın resmi olarak suç kaydının olup olmadığı bilinmiyor.
"Bundan dört yıl öncesi ile bugün arasında bu saldırının gerçekleşmesine neden olan bir şeyler cereyan etti. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" diyen milletvekili, şu ifadeleri kullandı:
"Ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Nerede eksikliklerin olduğunu ortaya çıkarıp bunun bir daha yaşanmayacağından emin olmamız gerekiyor. Ancak kolluk kuvvetleri dört yıl önce bu saldırganı bir tehdit olarak belirlediyse, neden ve nasıl bir tehdit olmaktan çıkarıldığını öğrenmeliyiz."
Polisin dört yıl önce saldırgan hakkında soruşturma yaptığını ve bu nedenle tutuklandığını belirten Gonzales, Ramos'un daha sonra çocuk hapishanesine ya da bir ıslahevine gönderildiğini kaydetti.
Teksas Valisi Greg Abbott, saldırgan Ramos'un adli siciliyle alakalı iddialara yanıt vermedi.
Çarşamba günü yaptığı açıklamada Vali Abbott, Ramos'un çocukken suç kaydı olduğuna dair polisin elinde bir bilgi olmadığını belirtmişti.
Saldırgan, 18 yaşına girdikten bir hafta sonra, satın aldığı iki silahla salı günü bir okula saldırı düzenlemiş 18'i çocuk 20 kişiyi öldürmüştü.
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
DÜNYA
Ulusal Tüfek Birliği'nden okul katliamı açıklaması: Yalnız hareket eden, dengesiz bir adamın eylemi
Dün, 12:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала