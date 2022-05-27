https://tr.sputniknews.com/20220527/teksastaki-saldirida-bir-cocuk-sinifta-olu-taklidi-yaparak-kurtuldugunu-belirtti-1056749383.html

Teksas'taki saldırıda bir çocuk sınıfta ölü taklidi yaparak kurtulduğunu belirtti

Teksas'taki saldırıda bir çocuk sınıfta ölü taklidi yaparak kurtulduğunu belirtti

Teksas’ın Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü Robb İlkokulu’ndaki silahlı saldırıda bir öğrencinin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T19:52+0300

2022-05-27T19:52+0300

2022-05-27T19:52+0300

dünya

teksas

saldırı

abd

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103090/42/1030904233_0:112:3500:2081_1920x0_80_0_0_78c6ff91fd4af044d39772b09fa8efdf.jpg

CNN’e konuşan 11 yaşındaki Miha Cerrillo, sınıfta film izledikleri bir sırada okula saldırganın girdiğinin anlaşılmasından sonra öğretmenlerden birinin hemen sınıfın kapısını kilitlemek istediğini ancak kapının dibinde beliren saldırganın kapının camından ateş açtığını söyledi.Cerrillo, öğretmenin kapıyı kilitleyemeden geri çekildiğini ve o sırada aniden içeri giren saldırganın 'iyi geceler' diyerek öğretmeni vurduğunu belirtti.Daha sonra saldırganın ikinci öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını hedef aldığını aktaran 11 yaşındaki öğrenci, mermilerin havada uçtuğunu, bazı parçaların başına ve omzuna çarptığını kaydetti.Cerrillo, saldırganın ardından iç kapıdan bitişikteki sınıfa geçtiğini, oradan da çığlıklar ve silah sesleri duyduğunu, sesler kesildikten sonra ise saldırganın yüksek sesle müzik dinlediğini ifade etti.O sırada vurulan öğretmenlerinin cep telefonundan polis acil hattını aradığını söyleyen Cerrillo, saldırganın geri dönmesinden korkarak, etrafında vurulan sınıf arkadaşlarının kanını üzerine sürerek ölü numarası yaptığını anlattı.Ölü numarası yaparak yattığı zamanın kendisine 3 saat gibi geldiğini anlatan Cerrillo, bir ara dışarıda polis sesleri duyduğunu söyledi.Haberde, Cerrillo'nun mülakat sırasında ağlayarak niye seslerini duyduğu polislerin içeriye kendilerini kurtarmadığını sorduğu kaydedildi.Kamera karşısında konuşmaya korkan Cerrillo’nun havanın sıcak olmasına rağmen battaniyeye sarılmış halde CNN yapımcısına yaşadıklarını aktardığı ve annesinin saldırıdan bu yana uyuyamayan kızının travma geçirdiğini söylediği ifade edildi.Annesinin ayrıca "mucize bebek" dediği Miah'ın karnında bir tümörle doğduğu, doktorların kendilerine fazla yaşamaz dediği halde 3 yaşında tümörü çıkarmak için kapsamlı bir ameliyat geçirdiği bilgisini paylaşarak, "Şimdi mucize bebek ifadesinin doğru olduğuna daha fazla inanıyorum.'' dediği aktarıldı.Teksas'taki saldırıda can veren öğretmenin eşi iki gün sonra kalp krizinden öldüTeksas’ın Uvalde kasabasındaki okul saldırısında 19 öğrencisi ile öldürülen iki öğretmenden birinin eşinin iki gün sonra kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.Saldırının kurbanlarından 4. Sınıf öğretmeni 48 yaşındaki Irma Garcia’nın eşi 50 yaşındaki Joe Garcia’nın yaşanan trajediye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği kaydedildi.Ailesi tarafından yapılan paylaşımda, “Joe’nun 25 yıldır evli olduğu eşini kaybetmenin acısına dayanamayarak kalp kırıklığından öldüğüne inanıyoruz. Lütfen dualarınızdan eksik etmeyin.” ifadesine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/teksas-saldirgani-2022de-okul-saldirisi-duzenleme-planlari-nedeniyle-dort-yil-once-tutuklanmis-1056745281.html

teksas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teksas, saldırı, abd, silah