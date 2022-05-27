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Tüketici Konfederasyonu Başkanı: Konut fiyatları tepe taklak olabilir
Tüketici Konfederasyonu Başkanı: Konut fiyatları tepe taklak olabilir
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, konut fiyatlarıyla ilgili olarak ”Fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var” dedi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:53+0300
2022-05-27T09:53+0300
ekonomi
konut
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Bloomberg HT’ye konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, konut fiyatlarıyla ilgili olarak ”Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var” dedi.‘Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var’Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli’yse Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut olmadığını belirterek ”Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler” dedi.Günümüzde arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son üç aydır durduğunu belirterek, “Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var” dedi.
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konut, tükonfed

Tüketici Konfederasyonu Başkanı: Konut fiyatları tepe taklak olabilir

09:53 27.05.2022
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, konut fiyatlarıyla ilgili olarak ”Fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var” dedi.
Bloomberg HT’ye konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, konut fiyatlarıyla ilgili olarak ”Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var” dedi.

‘Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var’

Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli’yse Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut olmadığını belirterek ”Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler” dedi.
Günümüzde arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son üç aydır durduğunu belirterek, “Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var” dedi.
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