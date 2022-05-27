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Türk-İş: Açlık sınırı 6 bin lirayı aştı
Türk-İş: Açlık sınırı 6 bin lirayı aştı
Türk-İş'in hesapladığı gıda enflasyonu mayısta yıllık yüzde 100'ü aştı. Konfederasyonun açlık ve yoksulluk sınırı mayıs araştırmasına göre yoksulluk sınırı da... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T16:59+0300
2022-05-27T16:59+0300
ekonomi
enflasyon
türk-iş
asgari ücret
geçim
gıda fiyatları
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Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda mayısta yüzde 108 olarak kaydedildi.Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti.Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oldu. Araştırmanın mayıs ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı diğer deyişle açlık sınırı 6 bin 17 TL'ye çıktı.Yoksulluk sınırı 19 bin 602 TL’ye, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7 bin 836 TL’ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/garanti-bbva-genel-muduru-bastug-40-sermaye-getirisi-ve-70-enflasyon-surdurulebilir-degil-1056740171.html
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enflasyon, türk-iş, asgari ücret, geçim, gıda fiyatları

Türk-İş: Açlık sınırı 6 bin lirayı aştı

16:59 27.05.2022
© İHAPazar, taze fasulye, havuç
Pazar, taze fasulye, havuç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© İHA
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Türk-İş'in hesapladığı gıda enflasyonu mayısta yıllık yüzde 100'ü aştı. Konfederasyonun açlık ve yoksulluk sınırı mayıs araştırmasına göre yoksulluk sınırı da 20 bin TL'ye dayandı.
Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda mayısta yüzde 108 olarak kaydedildi.
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti.
Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oldu. Araştırmanın mayıs ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı diğer deyişle açlık sınırı 6 bin 17 TL'ye çıktı.
Yoksulluk sınırı 19 bin 602 TL’ye, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7 bin 836 TL’ye yükseldi.
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