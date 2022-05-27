https://tr.sputniknews.com/20220527/turkiye-esnaf-ve-sanatkarlari-konfederasyonundan-otv-aciklamasi-sahte-icki-olumleri-daha-da-artar-1056744839.html

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan ÖTV açıklaması: Sahte içki ölümleri daha da artar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan ÖTV açıklaması: Sahte içki ölümleri daha da artar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, "Fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı daha fazla... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T17:11+0300

2022-05-27T17:11+0300

2022-05-27T17:22+0300

türkiye

sahte içki

bendevi palandöken

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara ve içki grubunda alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) artırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Devletin içki ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:“Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var.”

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sahte içki, bendevi palandöken