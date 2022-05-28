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Avustralya’da 'Vivid Sydney Festivali' başladı
Avustralya’da 'Vivid Sydney Festivali' başladı
Avustralya’nın Sidney kentinden ismini alan 'Vivid Sydney Festivali' Sidney Opera Binası’nda gerçekleşen görkemli ışık şovları ile başladı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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фото, sidney, sidney opera binası, avustralya, stuart ayres, festival, kovid-19, vivid sydney festivali, dans, eğlence, ışık gösterisi

Avustralya’da 'Vivid Sydney Festivali' başladı

15:56 28.05.2022 (güncellendi: 15:57 28.05.2022)
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Avustralya’nın Sidney kentinden ismini alan 'Vivid Sydney Festivali' Sidney Opera Binası’nda gerçekleşen görkemli ışık şovları ile başladı.
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Avustralya’da her yıl düzenlenen 'Vivid Sydney Festivali' Kovid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden başladı

Avustralya’da her yıl düzenlenen &#x27;Vivid Sydney Festivali&#x27; Kovid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden başladı - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Avustralya’da her yıl düzenlenen 'Vivid Sydney Festivali' Kovid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden başladı

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Vivid Sydney festivalinin başlangıcında dansçılar sahne aldı. 27 Mayıs'ta başlayan ışık, müzik ve fikir festivali 18 Haziran'a kadar sürecek.

Vivid Sydney festivalinin başlangıcında dansçılar sahne aldı. 27 Mayıs&#x27;ta başlayan ışık, müzik ve fikir festivali 18 Haziran&#x27;a kadar sürecek. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Vivid Sydney festivalinin başlangıcında dansçılar sahne aldı. 27 Mayıs'ta başlayan ışık, müzik ve fikir festivali 18 Haziran'a kadar sürecek.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Ayrıca festival kapsamında Sidney Opera Binası ve çevresindeki 21 binanın ışıklandırılması ile başlayan festivalde havai fişek gösterileri de yer aldı.

Ayrıca festival kapsamında Sidney Opera Binası ve çevresindeki 21 binanın ışıklandırılması ile başlayan festivalde havai fişek gösterileri de yer aldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Ayrıca festival kapsamında Sidney Opera Binası ve çevresindeki 21 binanın ışıklandırılması ile başlayan festivalde havai fişek gösterileri de yer aldı.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Etkinlik hakkında röportaj veren Yeni Güney Galler eyaleti Turizm ve Spor Bakanı Stuart Ayres, 2 yıllık bir ayrılığın ardından festivalin “Daha büyük, daha cesur ve daha iyi” olacağını aktardı.

Etkinlik hakkında röportaj veren Yeni Güney Galler eyaleti Turizm ve Spor Bakanı Stuart Ayres, 2 yıllık bir ayrılığın ardından festivalin “Daha büyük, daha cesur ve daha iyi” olacağını aktardı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Etkinlik hakkında röportaj veren Yeni Güney Galler eyaleti Turizm ve Spor Bakanı Stuart Ayres, 2 yıllık bir ayrılığın ardından festivalin “Daha büyük, daha cesur ve daha iyi” olacağını aktardı.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Ayres, “Şu an, son birkaç yılın yükünü üzerimizden silkeleme, Sidney'in güzelliğiyle yeniden tanışma, Vivid Sydney 2022'den ilham alma ve hayran kalma zamanıdır" dedi.

Ayres, “Şu an, son birkaç yılın yükünü üzerimizden silkeleme, Sidney&#x27;in güzelliğiyle yeniden tanışma, Vivid Sydney 2022&#x27;den ilham alma ve hayran kalma zamanıdır&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SAEED KHAN

Ayres, “Şu an, son birkaç yılın yükünü üzerimizden silkeleme, Sidney'in güzelliğiyle yeniden tanışma, Vivid Sydney 2022'den ilham alma ve hayran kalma zamanıdır" dedi.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

En son 2019 yılında düzenlenen festivale, 2.4 milyon kişi katılmış ve eyalet ekonomisine 170 milyon dolar katkıda bulunulmuştu.

En son 2019 yılında düzenlenen festivale, 2.4 milyon kişi katılmış ve eyalet ekonomisine 170 milyon dolar katkıda bulunulmuştu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2022 / SAEED KHAN

En son 2019 yılında düzenlenen festivale, 2.4 milyon kişi katılmış ve eyalet ekonomisine 170 milyon dolar katkıda bulunulmuştu.

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