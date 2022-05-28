Avustralya’da 'Vivid Sydney Festivali' başladı

Avustralya’da her yıl düzenlenen 'Vivid Sydney Festivali' Kovid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden başladı
Avustralya’da her yıl düzenlenen 'Vivid Sydney Festivali' Kovid-19 nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bu yıl yeniden başladı
Vivid Sydney festivalinin başlangıcında dansçılar sahne aldı. 27 Mayıs'ta başlayan ışık, müzik ve fikir festivali 18 Haziran'a kadar sürecek.
Vivid Sydney festivalinin başlangıcında dansçılar sahne aldı. 27 Mayıs'ta başlayan ışık, müzik ve fikir festivali 18 Haziran'a kadar sürecek.
Ayrıca festival kapsamında Sidney Opera Binası ve çevresindeki 21 binanın ışıklandırılması ile başlayan festivalde havai fişek gösterileri de yer aldı.
Ayrıca festival kapsamında Sidney Opera Binası ve çevresindeki 21 binanın ışıklandırılması ile başlayan festivalde havai fişek gösterileri de yer aldı.
Etkinlik hakkında röportaj veren Yeni Güney Galler eyaleti Turizm ve Spor Bakanı Stuart Ayres, 2 yıllık bir ayrılığın ardından festivalin “Daha büyük, daha cesur ve daha iyi” olacağını aktardı.
Etkinlik hakkında röportaj veren Yeni Güney Galler eyaleti Turizm ve Spor Bakanı Stuart Ayres, 2 yıllık bir ayrılığın ardından festivalin “Daha büyük, daha cesur ve daha iyi” olacağını aktardı.
Ayres, “Şu an, son birkaç yılın yükünü üzerimizden silkeleme, Sidney'in güzelliğiyle yeniden tanışma, Vivid Sydney 2022'den ilham alma ve hayran kalma zamanıdır" dedi.
Ayres, “Şu an, son birkaç yılın yükünü üzerimizden silkeleme, Sidney'in güzelliğiyle yeniden tanışma, Vivid Sydney 2022'den ilham alma ve hayran kalma zamanıdır" dedi.
En son 2019 yılında düzenlenen festivale, 2.4 milyon kişi katılmış ve eyalet ekonomisine 170 milyon dolar katkıda bulunulmuştu.
En son 2019 yılında düzenlenen festivale, 2.4 milyon kişi katılmış ve eyalet ekonomisine 170 milyon dolar katkıda bulunulmuştu.