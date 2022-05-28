https://tr.sputniknews.com/20220528/almanyadaki-dogalgaz-depolarindaki-doluluk-orani-yeterince-iyi-degil-1056756717.html

‘Almanya’daki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yeterince iyi değil’

‘Almanya’daki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yeterince iyi değil’

Alman Federal Şebeke Ajansı-BNA Başkanı Klaus Müller, halihazırda ülkedeki yeraltı doğalgaz depolarının, kısa vadede Rusya’dan daha az gaz almaları veyahut... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T00:56+0300

2022-05-28T00:56+0300

2022-05-28T00:56+0300

ukrayna krizi

deutschlandfunk

almanya

radyo

klaus müller

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Deutschlandfunk radyosunun haberine göre Müller, halihazırda doğalgaz depolarındaki doluluk oranı önceki yılların aynı dönemine göre daha yüksek olmasına rağmen ülkenin kısa vadede Rusya’dan daha az gaz alması veyahut ithalatının tamamen kesilmesi durumunda “yeterince iyi olmadığını” söyledi.Almanya’nın, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için iki yüzer terminal satın alma kararının iyi olduğunu dile getiren Müller, LNG’nin iklim koruma açısından daha kirli olduğunu ama mevcut durumda enerji güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Bu anlamda, her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.

almanya

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deutschlandfunk , almanya, radyo, klaus müller