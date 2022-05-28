Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220528/almanyadaki-dogalgaz-depolarindaki-doluluk-orani-yeterince-iyi-degil-1056756717.html
‘Almanya’daki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yeterince iyi değil’
‘Almanya’daki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yeterince iyi değil’
Alman Federal Şebeke Ajansı-BNA Başkanı Klaus Müller, halihazırda ülkedeki yeraltı doğalgaz depolarının, kısa vadede Rusya’dan daha az gaz almaları veyahut... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T00:56+0300
2022-05-28T00:56+0300
ukrayna krizi
deutschlandfunk
almanya
radyo
klaus müller
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056756640_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cebba5ea34509afe8e7824baf6da1d7a.jpg
Deutschlandfunk radyosunun haberine göre Müller, halihazırda doğalgaz depolarındaki doluluk oranı önceki yılların aynı dönemine göre daha yüksek olmasına rağmen ülkenin kısa vadede Rusya’dan daha az gaz alması veyahut ithalatının tamamen kesilmesi durumunda “yeterince iyi olmadığını” söyledi.Almanya’nın, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için iki yüzer terminal satın alma kararının iyi olduğunu dile getiren Müller, LNG’nin iklim koruma açısından daha kirli olduğunu ama mevcut durumda enerji güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Bu anlamda, her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056756640_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8141113172e315b962fade80e474c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deutschlandfunk , almanya, radyo, klaus müller

‘Almanya’daki doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yeterince iyi değil’

00:56 28.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya - Rusya - doğalgaz
Almanya - Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Alman Federal Şebeke Ajansı-BNA Başkanı Klaus Müller, halihazırda ülkedeki yeraltı doğalgaz depolarının, kısa vadede Rusya’dan daha az gaz almaları veyahut ithalatının tamamen kesilmesi durumuna karşın yeterince dolu olmadığını belirtti.
Deutschlandfunk radyosunun haberine göre Müller, halihazırda doğalgaz depolarındaki doluluk oranı önceki yılların aynı dönemine göre daha yüksek olmasına rağmen ülkenin kısa vadede Rusya’dan daha az gaz alması veyahut ithalatının tamamen kesilmesi durumunda “yeterince iyi olmadığını” söyledi.
Almanya’nın, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için iki yüzer terminal satın alma kararının iyi olduğunu dile getiren Müller, LNG’nin iklim koruma açısından daha kirli olduğunu ama mevcut durumda enerji güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Bu anlamda, her zaman farklı kötülük türleri arasında seçim yapmanız gerekiyor” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала