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Ankara merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 6 ilde, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T02:12+0300
2022-05-28T02:12+0300
türkiye
ankara
dolandırıcılık
polis
operasyon
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Sosyal medya siteleri üzerinden 'yasal bahis' adı altında sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları yayınlayan şüphelilerin, bu yolla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük miktarda ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları bilgisine ulaşıldı.Oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti", "vergi ücreti" ve "banka bloke ücreti" adı altında birçok kez para isteyen şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan bahisçilere, gönderdikleri sahte avukat kimliğiyle haciz ve tazminat davası açılacağı tehdidinde bulundukları tespit edildi.Şüphelilerin, son bir yıl içerisindeki banka hareketlerinde ise 25 milyon lira tutarında para akışının olduğu belirlendi.Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar, Kırklareli, İzmir, Trabzon, Tekirdağ'da operasyon başlatıldı.Operasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konularak inceleme işlemleri yapıldı.Gözaltına alınan zanlılardan 7'si, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, bir şüpheli de salıverildi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kars-merkezli-dolandiricilik-operasyonu-53-milyon-700-bin-kisinin-bilgilerini-calmislar-1056748523.html
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ankara, dolandırıcılık, polis, operasyon

Ankara merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

02:12 28.05.2022
© AApolis - gözaltı
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Ankara merkezli 6 ilde, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sosyal medya siteleri üzerinden 'yasal bahis' adı altında sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları yayınlayan şüphelilerin, bu yolla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük miktarda ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları bilgisine ulaşıldı.
Oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti", "vergi ücreti" ve "banka bloke ücreti" adı altında birçok kez para isteyen şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan bahisçilere, gönderdikleri sahte avukat kimliğiyle haciz ve tazminat davası açılacağı tehdidinde bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin, son bir yıl içerisindeki banka hareketlerinde ise 25 milyon lira tutarında para akışının olduğu belirlendi.
Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar, Kırklareli, İzmir, Trabzon, Tekirdağ'da operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.
Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konularak inceleme işlemleri yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan 7'si, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, bir şüpheli de salıverildi.
Kars merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan geri alarak dolandırıcılık yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda şüpheliler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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