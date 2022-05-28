https://tr.sputniknews.com/20220528/bakan-bozdag-kadina-sadece-kadin-diyen-bir-anlayisi-hayata-gecirdik-1056773709.html

Bakan Bozdağ: Kadına sadece 'kadın' diyen bir anlayışı hayata geçirdik

Bakan Bozdağ: Kadına sadece 'kadın' diyen bir anlayışı hayata geçirdik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk Ceza Kanunu'nda ve diğer hukuk mevzuatımız içerisinde kadınlarımızı kendi içinde ayıran kadın, karı, kız, bakire ve benzeri... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T22:11+0300

2022-05-28T22:11+0300

2022-05-28T22:11+0300

politika

bekir bozdağ

kadın

ak parti

anayasa

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca Ankara'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti hükümetleri öncesinde kadınların çalışma, eğitim ve öğretim hayatında büyük sorunlar yaşadığını vurgulayan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:'AK Parti ayrımcılığa, eşitsizliğe, haksızlığa, zulme son verdi'AK Parti’nin ayrımcılığa, eşitsizliğe, haksızlığa, zulme son verdiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, aynı özveriyle çalışma hayatındaki soruların da üstesinden gelindiğini kaydetti. Bakan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:'Çocuk haklarını anayasa maddesi haline getirdik'AK Parti hükümetleri döneminde atılan en büyük adımlardan birinin de çocuk hakları alanında olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, "Büyük bir reformun altına burada imza attık ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda çocuk haklarını Anayasa Maddesi haline getirdik. Hepimizin çocukları var, gençlerimiz var. Ama çocukların haklarına dair Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bir düzenleme yoktu. İlk defa çocuk haklarını anayasaya koyan çocuğun üstün yararı için devlete ve kamuya görev yükleyen büyük bir reformu yine biz hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.'Karı, kız, bakire ve benzeri incitici pek çok kavramı Türk hukukundan ayıkladık'Ceza Kanunu’nda da düzenlemeler yapıldığını aktaran Bakan Bozdağ, "Türk Ceza Kanunu'nda ve diğer hukuk mevzuatımız içerisinde kadınlarımızı kendi içinde ayıran kadın, karı, kız, bakire ve benzeri incitici pek çok kavram vardı. Bir bir bunları Türk hukukundan ayıkladık. Kadına sadece kadın diyen bir anlayışı biz sadece lafta değil icraatta ve yasalarda hayata geçirdik. Son bir örnek vereceğim. Tecavüze uğrayan bir kadının psikolojik durumu bozulmuş mu, bozulmamış mı? Veya bir çocuğun, hiç fark etmez cinsel istismara uğramış birinin, bir de onun için rapor isteniyordu. Ya şimdi akıl alıyor mu? Cinsel saldırıya uğramış bir çocuk bir kadın psikolojisi bozulmaz mı? Dengesi bozulmaz mı? Bir de bunun için rapor isteniyor. Eğer bozulmamış derse ceza ona göre farklı tayin ediliyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan bu ayıptan da elhamdülillah biz kurtardık. Bambaşka bir noktaya geldik. Onun için bu noktalarda Türkiye’de en büyük reformlara imza atan tek hükümet var emin olun Atatürk’ten sonra AK Parti hükümetidir. Tek lider var, Atatürk’ten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye konuştu.'Darbecilerin hepsini yargı huzuruna çıkarttık'Yapılan bir diğer değişikliklerle 12 Eylül 1980 darbecilerinin yargılanmasının önünün açıldığını belirten Bakan Bozdağ, "Düşünün bir Türkiye ki orada darbe yapanlar yargılanamıyor, Anayasa'da engel var. Kaldırdık, sonra 28 Şubat olmuş onların darbe yapanların yargılanmasına hiçbir engel yok ama bunları yargılamasının önünü açacak bir Meclis iradesi, bir siyasi irade, bir cesaret yok. Tayyip Erdoğan yok çünkü. Ne oldu? 28 Şubat'ı yapanlar yargının önünde hesap verdiler. Türkiye'de her darbe bir geri darbenin sayımı oldu adeta. Darbeleri önlemek için tek bir tedbir alınmadı. İşte biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Askeri İç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesi var. Her darbede darbecilerin gerekçe gösterdiği maddedir. Onu değiştirdik ve darbecilerin hepsini yargı huzuruna çıkarttık” dedi.

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bekir bozdağ, kadın, ak parti, anayasa