https://tr.sputniknews.com/20220528/bakan-nebati-vatandaslarimizin-sorunlarini-dinledim-gerekli-her-adim-atilacak-1056770930.html

Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim, gerekli her adım atılacak

Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim, gerekli her adım atılacak

İstanbul'da halkın öneri ve sorunlarını dinlediğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T19:26+0300

2022-05-28T19:26+0300

2022-05-28T19:26+0300

türkiye

nureddin nebati

twitter

istanbul

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti."Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum" diyen Nebati "Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

türkiye

istanbul

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nureddin nebati, twitter , istanbul