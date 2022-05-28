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https://tr.sputniknews.com/20220528/bakan-nebati-vatandaslarimizin-sorunlarini-dinledim-gerekli-her-adim-atilacak-1056770930.html
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim, gerekli her adım atılacak
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim, gerekli her adım atılacak
İstanbul'da halkın öneri ve sorunlarını dinlediğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti."Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum" diyen Nebati "Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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nureddin nebati, twitter , istanbul

Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim, gerekli her adım atılacak

19:26 28.05.2022
© Flickr / TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Flickr / Twitter
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İstanbul'da halkın öneri ve sorunlarını dinlediğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirtti.
"Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum" diyen Nebati "Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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