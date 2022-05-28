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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi. Ayrıca, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T16:59+0300
2022-05-28T17:00+0300
spor
ahmet nur çebi
beşiktaş
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Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı.Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş’ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
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ahmet nur çebi, beşiktaş

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

16:59 28.05.2022 (güncellendi: 17:00 28.05.2022)
© İHA Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA
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Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi. Ayrıca, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi.
Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı.
Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş’ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.
Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
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