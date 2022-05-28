https://tr.sputniknews.com/20220528/besiktasta-ahmet-nur-cebi-ve-yonetimi-ibra-edildi-1056768631.html

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi. Ayrıca, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T16:59+0300

2022-05-28T16:59+0300

2022-05-28T17:00+0300

spor

ahmet nur çebi

beşiktaş

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Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı.Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş’ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

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ahmet nur çebi, beşiktaş