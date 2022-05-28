https://tr.sputniknews.com/20220528/borcluya-satis-yetkisi-veren-yonetmelik-resmi-gazetede-1056771149.html

Borçluya satış yetkisi veren yönetmelik Resmi Gazete'de

Borçluya satış yetkisi veren yönetmelik Resmi Gazete'de

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre haczedilen malın... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T19:39+0300

2022-05-28T19:39+0300

2022-05-28T19:39+0300

türkiye

icra ve iflas kanunu

iflas

icra

resmi gazete

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İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik, İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.Buna göre, borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenleyip tebliğ edecek. Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 günlük süre verilecek. Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlayacak.Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini verilen 15 günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekecek.Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödemesi zorunlu olacak.İcra müdürü, alıcının borçluyla anlaştıkları bedeli on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi halinde, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal mahkemeye gönderecek.Mahkeme, en geç 10 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecek. Mahkemece verilen karar UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilecek. Mahkemenin kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek. İcra dairesince malın devir ve teslim işlemleri yapılacak.Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren 3 iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilecek.

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icra ve iflas kanunu, iflas, icra, resmi gazete