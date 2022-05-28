CANLI | Mariupol’den 374 kişi tahliye edildi

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Mariupol’den DHC’deki Bezımennoye yerleşimine 42’si çocuk 374 kişi tahliye edildi.
09:25 28.05.2022
Herson bölgesi ile Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeler arasındaki sınır kapatıldı
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölgenin Kiev’in kontrolündeki bölgelerle olan sınırının güvenlik amacıyla kapatıldığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Stremousov, “Ukraynalı militanların sistematik şekilde bombardıman düzenlediği göz önüne alındığında, Nikolayev ve Dnepropetrovsk bölgelerinden sınırın geçilmesi tehlike arz ediyor. Bu bölgelerden yapılan son saldırıların neticesinde tampon bölgede kalan siviller hayatını kaybetti. Bu yüzden hiçbir nedenle Ukrayna’ya seyahat edilmesini tavsiye etmiyoruz” dedi.
Herson’dan şu anda Kırım’a veya Zaporojye’nin kurtarılan bölgelerine, oradan da Donbass’taki halk cumhuriyetlerine çıkılabileceği aktarıldı.
09:19 28.05.2022
DHC: Son 24 saatte Mariupol’den Bezımennoye yerleşimine 42’si çocuk 374 kişi tahliye edildi.
09:18 28.05.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol Limanı’nın mayıs ayı bitmeden yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi. Puşilin, “Mayıs sonuna kadar liman tekrar gemi kabul edebiliyor olacak” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya ile en üst düzeyde görüşme yapılması çağrısı ile barış görüşmelerinin Ukrayna tarafından dondurulmuş olmasının birbirine tezat oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın tüm Rus dünyasına karşı topyekün bir savaş ilan ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.