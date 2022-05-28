CANLI | Mariupol’den 374 kişi tahliye edildi

Herson bölgesi ile Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeler arasındaki sınır kapatıldı

Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölgenin Kiev’in kontrolündeki bölgelerle olan sınırının güvenlik amacıyla kapatıldığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Stremousov, “Ukraynalı militanların sistematik şekilde bombardıman düzenlediği göz önüne alındığında, Nikolayev ve Dnepropetrovsk bölgelerinden sınırın geçilmesi tehlike arz ediyor. Bu bölgelerden yapılan son saldırıların neticesinde tampon bölgede kalan siviller hayatını kaybetti. Bu yüzden hiçbir nedenle Ukrayna’ya seyahat edilmesini tavsiye etmiyoruz” dedi.

Herson’dan şu anda Kırım’a veya Zaporojye’nin kurtarılan bölgelerine, oradan da Donbass’taki halk cumhuriyetlerine çıkılabileceği aktarıldı.