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Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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göçmen
izmir
çeşme
kaçak göçmen
göçmen krizi
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 25 göçmen kıyıya çıkarıldı.Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kusadasi-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1056726552.html
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göçmen, izmir, çeşme, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik

Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

03:06 28.05.2022
© AAİzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 25 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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