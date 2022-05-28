https://tr.sputniknews.com/20220528/cesme-aciklarinda-lastik-bottaki-25-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056759297.html

Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T03:06+0300

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2022-05-28T03:06+0300

türkiye

göçmen

izmir

çeşme

kaçak göçmen

göçmen krizi

sahil güvenlik

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 25 göçmen kıyıya çıkarıldı.Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/kusadasi-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1056726552.html

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göçmen, izmir, çeşme, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik