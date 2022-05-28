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Çin: BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalı
Çin: BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalı
Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, BM Libya Özel Temsilciliği'ne en kısa zamanda Afrikalı bir adayın atanması gerektiğini... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T00:55+0300
2022-05-28T00:55+0300
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birleşmiş milletler (bm)
libya
afrika
temsilcilik
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Dai Bing, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konulu oturumunun ardından açıklamalarda bulundu.BM’nin Libya’daki görevini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirten Dai, “En kısa zamanda BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalıdır” dedi.Libya’daki siyasi krizi aşmanın tek yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Dai, ülkedeki taraflara halkın çıkarlarını ön planda tutma çağrısında bulundu.Çinli diplomat ayrıca Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin Libya’daki krizde daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.BM Libya Özel Temsilciliğini halihazırda Amerikalı diplomat Stephanie Williams yürütüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/libya-devlet-yuksek-konseyi-uyelerinden-petrol-uretimine-baslanmasi-cagrisi-1055843147.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, bm, birleşmiş milletler (bm), libya, afrika, temsilcilik

Çin: BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalı

00:55 28.05.2022
© REUTERS / Costas BaltasLibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© REUTERS / Costas Baltas
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Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, BM Libya Özel Temsilciliği'ne en kısa zamanda Afrikalı bir adayın atanması gerektiğini söyledi.
Dai Bing, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konulu oturumunun ardından açıklamalarda bulundu.
BM’nin Libya’daki görevini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirten Dai, “En kısa zamanda BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalıdır” dedi.
Libya’daki siyasi krizi aşmanın tek yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Dai, ülkedeki taraflara halkın çıkarlarını ön planda tutma çağrısında bulundu.
Çinli diplomat ayrıca Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin Libya’daki krizde daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.
BM Libya Özel Temsilciliğini halihazırda Amerikalı diplomat Stephanie Williams yürütüyor.
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
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