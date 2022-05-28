https://tr.sputniknews.com/20220528/cin-bm-libya-ozel-temsilciligine-afrikali-bir-aday-atanmali-1056756552.html

Çin: BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalı

Çin: BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalı

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, BM Libya Özel Temsilciliği'ne en kısa zamanda Afrikalı bir adayın atanması gerektiğini... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

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Dai Bing, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konulu oturumunun ardından açıklamalarda bulundu.BM’nin Libya’daki görevini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirten Dai, “En kısa zamanda BM Libya Özel Temsilciliği'ne Afrikalı bir aday atanmalıdır” dedi.Libya’daki siyasi krizi aşmanın tek yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Dai, ülkedeki taraflara halkın çıkarlarını ön planda tutma çağrısında bulundu.Çinli diplomat ayrıca Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin Libya’daki krizde daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.BM Libya Özel Temsilciliğini halihazırda Amerikalı diplomat Stephanie Williams yürütüyor.

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çin, çin halk cumhuriyeti, bm, birleşmiş milletler (bm), libya, afrika, temsilcilik